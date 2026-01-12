Nhà sản xuất phim xin lỗi tỉnh An Giang

TPO - "Án mạng Núi Cấm" được nhà sản xuất phim đính chính là tên gọi tạm thời của dự án, không liên quan đến Núi Cấm tại An Giang. Tuy nhiên đây cũng là bài học trong việc tiếp cận yếu tố văn hóa, địa lý khi sản xuất phim.

Dự án phim điện ảnh Án mạng Núi Cấm của đạo diễn Võ Thanh Hòa nhận nhiều ý kiến trái chiều sau lễ khai máy hôm 11/1. Núi Cấm là vùng đất tâm linh, khu du lịch nổi tiếng ở An Giang. Phần đông khán giả, nhất là người dân địa phương phản ánh việc đặt tên phim như vậy không chỉ thiếu tôn trọng mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của Núi Cấm.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa (ngoài cùng bên phải) trong lễ khai máy.

Lên tiếng về việc này, đại diện 89s - đơn vị sản xuất phim - thông báo đính chính và xin lỗi địa phương. "Án mạng Núi Cấm hiện chỉ là tên gọi tạm thời của dự án, được sử dụng trong giai đoạn nội bộ và chưa phải tên chính thức của bộ phim. Tên phim đang trong quá trình rà soát, cân nhắc và chắc chắn được điều chỉnh trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính phù hợp, tôn trọng văn hóa, địa lý địa phương và tránh những hiểu nhầm không đáng có. Việc sử dụng cách viết hoa trong tên dự án đã vô tình gây hiểu nhầm cho khán giả và người dân địa phương. Đây là sơ suất trong khâu đặt tên và truyền thông", nhà sản xuất nói.

Nội dung phim được khẳng định hoàn toàn hư cấu, không dựa trên địa danh cụ thể nào ngoài đời thực. Hiện phim trong giai đoạn sản xuất, ghi hình và chưa hoàn thiện về nội dung cuối cùng, hình ảnh, bối cảnh cũng như hậu kỳ.

Đơn vị sản xuất cũng cho biết địa điểm trong phim không phải Núi Cấm tại An Giang, phim được quay ở một địa điểm khác và không có nội dung liên quan đến tôn giáo hay tín ngưỡng địa phương.

Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho đoàn làm phim, cần cẩn trọng trong việc tiếp cận yếu tố văn hóa, địa lý.

Núi Cấm là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của An Giang, mang vẻ đẹp hùng vĩ.

Hiện các trang mạng về địa phương như Check in An Giang 67, Lòng vòng An Giang vẫn đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt dự án phim. Khán giả bình luận trên page Check in An Giang: "Nghệ thuật cần sự sáng tạo, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải hy sinh sự tôn trọng và cảm xúc của người dân địa phương. Tựa phim như vậy sẽ khiến du khách nghĩ rằng Núi Cấm là một nơi xảy ra án mạng, gây ảnh hưởng đến du lịch và kinh tế địa phương".

Ý kiến khác góp ý đoàn phim nên nghĩ một địa danh mới, không có ở Việt Nam. Đây cũng là cách một số bộ phim truyền hình đã áp dụng.

Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) ở xã Núi Cấm, là ngọn núi cao nhất và linh thiêng nhất trong dãy Thất Sơn (tỉnh An Giang). Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ, khí hậu mát mẻ và nhiều công trình tâm linh như chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc, được mệnh danh là "nóc nhà miền Tây".

Khu du lịch, hành hương Núi Cấm đã được định hình trong các tuyến du lịch quan trọng như Long Xuyên - Châu Đốc - Núi Sam - Núi Cấm - Núi Sập.