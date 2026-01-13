Nhạc sĩ Phạm Tuyên bước sang tuổi 97 gần như không thể nói, chỉ giao tiếp bằng mắt

TPO - Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ, nhạc sĩ Phạm Tuyên có tới hơn 700 ca khúc, trong đó có 200 ca khúc viết cho thiếu nhi. Ở buổi tiệc sinh nhật mừng nhạc sĩ bước sang tuổi 97, số ít ca khúc của ông được trình diễn trong không gian ấm cúng. Nhạc sĩ khóc khi chứng kiến tình cảm nồng hậu của khán giả, bạn bè và đồng nghiệp thế hệ sau.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên khóc

Ở tuổi ngoài 90, nhạc sĩ Phạm Tuyên có cuộc sống bình dị, lặng lẽ tại căn nhà tập thể trên phố Vạn Bảo (Hà Nội). Gia đình vừa tổ chức buổi tiệc sinh nhật ấm cúng trong không gian nghệ thuật, mừng nhạc sĩ bước sang tuổi 97.

Tại trụ sở NXB Hội Nhà văn, bữa tiệc sinh nhật bằng âm nhạc được tổ chức, kết nối những người yêu quý nhạc sĩ Phạm Tuyên. Những ca khúc đi cùng năm tháng, gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ được cựu đội viên CLB Thiếu nhi Hà Nội, đội viên Hoạ Mi Cung Thiếu nhi Hà Nội, tam ca Ba Đình, tốp ca Bông Cúc thể hiện. Những nghệ sĩ nổi tiếng một thời như Hồng Kỳ, Thuý Thuý có màn trình diễn khiến khán giả bất ngờ.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên mừng sinh nhật trong không gian nghệ thuật ấm áp.

Trước sự kiện, chị Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ - lo ngại thời tiết trở lạnh khiến sức khỏe nhạc sĩ có phần suy giảm. Việc ông có dự buổi tiệc hay không rất khó nói trước. Khoảnh khắc nhạc sĩ ngồi xe lăn tiến vào giữa những tràng pháo tay gây xúc động. Nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng rưng rưng khi chứng kiến tình cảm nồng hậu của mọi người.

Chương trình mở đầu bằng ca khúc Tiến lên đoàn viên, được thể hiện bởi chính ca sĩ từng hát bài này trong chương trình Những bông hoa nhỏ cách đây nửa thế kỷ.

Ca sĩ Hồng Kỳ cũng góp giọng, kể lại kỷ niệm gần 60 năm về trước khi ông lần đầu hát bài Tự hào là em các anh. Nghệ sĩ Hồng Kỳ thể hiện lại ca khúc này, sau đó tốp ca nữ trình bày ca khúc Trăng ơi từ đâu đến.

Ban nhạc Dragon Plus thể hiện hai sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên về Hà Nội là Ngày hội bên Hồ Gươm và Hát dưới trời Hà Nội. Nối tiếp chương trình, nhóm thiếu nhi hát Chú voi con ở bản Đôn, Tiếng chuông và ngọn cờ.

Sự xuất hiện của sao nhí Xệ Xệ đem lại màu sắc mới cho buổi tiệc sinh nhật. Xệ Xệ hát Trường của cháu đây là trường mầm non với phong cách sôi động kết hợp cùng rap. Chiếc đèn ông sao được chọn làm bài chúc mừng sinh nhật nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông xúc động khi được những người yêu mến vây quanh, cố gắng nhẩm theo giai điệu.

Nghệ sĩ Hà Đình Cường, Hồng Kỳ cùng dàn ca sĩ của chương trình Những bông hoa nhỏ.

Ở phần tiếp theo, các bài hát trữ tình như Gửi nắng cho em, Một lời yêu lần lượt được thể hiện. Phần cuối của chương trình là những ca khúc nước ngoài nổi tiếng do nhạc sĩ Phạm Tuyên đặt lời Việt. Bài hát Thời thanh niên sôi nổi khép lại chương trình. Dù sức khỏe không tốt do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhạc sĩ Phạm Tuyên cố gắng nói lời cảm ơn ngắn gọn. "Cảm động vì vẫn được mọi người nhớ đến ở tuổi này, xin cảm ơn!", ông run run nói.

Chị Phạm Hồng Tuyến khẳng định đây là câu dài nhất ông nói trong mấy năm qua, sau quãng thời gian chủ yếu giao tiếp với người thân bằng ánh mắt và nụ cười.

Ngoài tiết mục nghệ thuật, NSƯT Hồng Kỳ, nhà văn Lê Phương Liên ôn lại kỷ niệm cùng nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đó là câu chuyện nghệ sĩ Hồng Kỳ được nhạc sĩ Phạm Tuyên dạy hát để thu âm cho Đài Tiếng nói Việt Nam, hay dấu ấn của nhạc sĩ Phạm Tuyên khi viết lời Việt cho nhạc phim Doraemon. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên bức thư pháp viết chữ Mã với những lời chúc sức khỏe.

Dấu ấn nhạc sĩ của tuổi thơ

Con gái nhạc sĩ chia sẻ 2025 là năm đáng nhớ, nhiều dấu ấn với nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông được trao giải thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn vì những đóng góp trọn đời cho âm nhạc thiếu nhi. Gia đình cũng tiết lộ nhạc sĩ sẽ được vinh danh ở lễ trao giải Tinh hoa Việt, tổ chức cuối tháng 1. Năm 2025, ông cũng nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Nhạc sĩ nhận những món quà ý nghĩa.

Những ngày cuối năm, sức khỏe ông yếu đi do trời lạnh, gần như không thể đi lại. Con gái động viên ông cố gắng khỏe để tham dự buổi tiệc sinh nhật. May mắn, trước thời điểm tổ chức khoảng hai ngày, sức khỏe nhạc sĩ ổn hơn.

Ban đầu, gia đình dự định tổ chức buổi sinh nhật nhỏ gọn hơn, nhưng rất đông khán giả, nghệ sĩ đã góp mặt khiến điểm tổ chức chật kín.

Ở tuổi ngoài 90, nhạc sĩ Phạm Tuyên đi lại khó khăn, cần người dìu. Ông mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dẫn đến việc trò chuyện cũng bị cản trở.

Những khoảnh khắc ấn tượng, đầy tình cảm.

Cố nhạc sĩ Thụy Kha từng khẳng định Phạm Tuyên là nhạc sĩ của tuổi thơ. Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng nhạc sĩ Phạm Tuyên là một đại thụ, trong đó có một nhánh tươi non ông dành hiến dâng cho con trẻ. Ông cũng cống hiến cho âm nhạc Việt Nam hàng trăm ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau, cả tình ca, nhạc cách mạng đến các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước.

Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ kéo dài hơn 50 năm, nhạc sĩ Phạm Tuyên có tới hơn 700 ca khúc, trong đó có 200 ca khúc viết cho thiếu nhi và có nhiều ca khúc đã trở thành kinh điển như Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Trường cháu là trường mầm non, Cô và mẹ, Chú voi con ở Bản Đôn, Tiến lên đoàn viên.

Năm 2013, ông xác lập kỷ lục Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận.