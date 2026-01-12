Đan Trường: ‘Tôi nhận cát-xê vừa phải’

TPO - Đan Trường cho biết anh nhận giá cát-xê phải chăng để ai cũng được nghe mình hát. Nam ca sĩ vừa thể hiện ca khúc chủ đề của phim “Buông 2”. Đây cũng là lần hiếm hoi anh nhận lời hát nhạc phim về chủ đề tình yêu.

Đạo diễn Quang Long và nhà sản xuất Quang Hưng vừa ra mắt phim Buông 2 và chuỗi hài Tết gồm Chuyện tình thôn Tè, Con ngố bố khôn, Lớ ngớ vớ huy chương.

Phim quy tụ loạt nghệ sĩ nổi tiếng gồm NSND Quốc Trị, NSND Quốc Anh, NSND Trần Đức, NSND Hoài Thu, NSƯT Quang Tèo, NSƯT Minh Phương, NSƯT Đới Quân, NSƯT Thùy Liên, NSƯT Thu Hương, NSƯT Xuân Đồng, Tú Oanh, Thanh Hương, Quang Lâm, Mai Long… cùng dàn diễn viên trẻ Phùng Huyền, Phùng Hiếu, Thục Anh, Quang Thuận, Đỗ Hiền…

﻿ ﻿ Đạo diễn Mai Long (trái) và nhà sản xuất Quang Hưng tiếp tục bắt tay, sản xuất dự án Buông 2.

Lý giải lựa chọn Phùng Đức Hiếu và Phùng Huyền vào hai vai chính, đạo diễn Mai Long cho biết không đặt nặng danh tiếng mà tìm những gương mặt có đời sống nội tâm phù hợp.

Phùng Đức Hiếu là gương mặt quen thuộc của khung giờ vàng VTV được đánh giá "diễn tiết chế, chín chắn", còn Phùng Huyền mang đến sự hiền hậu, sâu lắng, có khả năng truyền tải cảm xúc bằng ánh mắt và sự im lặng. "Khi đặt hai bạn trẻ bên cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội, chúng tôi muốn tạo sự giao thoa giữa kinh nghiệm và sức sáng mới", đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Mai Long cho biết trong quá trình quay phim, NSND Trần Đức đã ngã, bị vết cắt sâu trên mặt, chảy nhiều máu. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ làm phim, NSND Trần Đức vẫn yêu cầu ê-kíp tiếp tục quay, không làm ảnh hưởng tới tiến độ quay phim.

Ca sĩ Đan Trường thể hiện ca khúc chủ đề của phim Buông 2.

Đảm nhận vai trò thể hiện ca khúc chủ đề của phim Buông 2 là ca sĩ Đan Trường. Nam ca sĩ gây bất ngờ khi hiếm hoi nhận lời hát nhạc phim về chủ đề tình yêu. Đan Trường cho biết ban đầu không có ý định tham gia dự án nhưng khi được nhà sản xuất mời và đưa ca khúc nghe thử, anh bất ngờ nhận ra tác phẩm rất hợp với chất giọng và cảm xúc của mình.

"Tôi hơi kén bài hát. Ca khúc phải phù hợp tôi mới nhận lời, còn không sẽ từ chối. Lần này, chính năng lượng tích cực từ bộ phim cũng như ca khúc khiến tôi quyết định nhận lời vì thực sự thích nó", anh nói.

Nam ca sĩ cho biết nhận lời hát ca khúc một cách gấp rút và không có kế hoạch trước. “Trước khi lập gia đình, tôi đã hát những ca khúc về tình yêu. Khi biểu diễn Buông, tôi thấy mình có sự đồng cảm nên hát có nhiều cảm xúc", Đan Trường nói.

Trả lời về việc nhận cát-xê cao để hát nhạc phim, Đan Trường cho biết anh nhận lời tham gia dự án vì cái duyên. “Có người nói rằng để mời được Đan Trường thì phải mất nhiều tiền, nhưng tôi muốn tiếng hát của mình được cất lên ở mọi nơi, nhiều tỉnh thành nên nhận giá cát-xê phải chăng”, anh nói.

Phim gần như giữ nguyên dàn diễn viên từ phần 1.

Buông 2 kể câu chuyện về cuộc đời của Tình (Thanh Huyền) - một phụ nữ đơn thân - với những lát cắt đi từ biến cố của cuộc sống tới việc thức tỉnh để sống tốt hơn.

Đạo diễn chia sẻ đây là tác phẩm truyền tải thông điệp sâu sắc nhưng khán giả vẫn được thư giãn, được bật cười, bởi Tết không chỉ là lúc nhìn về những điều sâu lắng, mà còn là thời điểm cần sự nhẹ nhõm và niềm vui.