Khoảnh khắc Leonardo DiCaprio mất mặt tại Quả cầu Vàng 2026

Ngày 12/1, Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 83 (Golden Globe Awards 2026) diễn ra tại Mỹ với sự tham gia của hàng chục ngôi sao quyền lực như Selena Gomez, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Ariana Grande, Jenna Ortega, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet... Leonardo DiCaprio cũng là một trong những diễn viên nhận được đề cử với tác phẩm One Battle After Another (Trận chiến sau trận chiến).

Tuy nhiên, Leonardo DiCaprio không giành chiến thắng mà còn là tâm điểm chú ý và bị MC Nikki Glaser đem ra làm trò cười. Trên sân khấu, Nikki Glaser mỉa mai về lịch sử hẹn hò của ngôi sao phim Titanic: "Leonardo DiCaprio đã có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với vô số màn trình diễn kinh điển, anh ấy làm việc với mọi đạo diễn vĩ đại. Anh ấy giành 3 giải Quả cầu Vàng và một giải Oscar. Điều ấn tượng nhất là anh ấy làm được tất cả điều đó trước khi bạn gái anh bước sang tuổi 30".

Leonardo DiCaprio bị MC mỉa mai về tình trường.

Leonardo DiCaprio sau giây phút bất ngờ chỉ biết mỉm cười lịch sự với lời trêu đùa của Nikki Glaser. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, diễn viên hài này nói thêm: "Leo, tôi xin lỗi vì đã đùa như thế, nó có vẻ hơi rẻ tiền. Nhưng, anh biết đấy, chúng tôi không biết gì khác về anh cả. Chẳng còn gì nữa, hãy cởi mở lên đi".

Leonardo DiCaprio luôn bị xem là người đàn ông đa tình ở Hollywood. Nam diễn viên trải qua gần 20 mối tình, và được nhận lời châm biếm về "câu lạc bộ dưới 25". Điều này ám chỉ những người tình, mỹ nhân trong lúc hẹn hò tài tử Titanic đều có độ tuổi dưới 25. Việc anh chia tay nữ người mẫu Camila Morrone khi cô vừa bước sang tuổi 25 từng trở thành đề tài "nóng hổi" trên mạng xã hội. Thậm chí, một người dùng Reddit lập hẳn biểu đồ minh họa tình trường của Leo và chứng minh một điều: Trong khi Leo già đi, trở thành ông chú tuổi 50, bạn gái của anh mãi mãi "tuổi 20".

Không ít lần, tài tử Sói già phố Wall bị các MC mỉa mai về tình trường của mình như tại lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 74 hay sự kiện lễ trao giải Oscar 2022, MC Amy Schumer châm biếm vì sở thích hẹn hò gái trẻ.

"Leonardo DiCaprio đang tích cực đấu tranh cho biến đổi khí hậu. Anh ấy sẽ để lại một thế giới tốt đẹp, xanh, sạch hơn cho các bạn gái của mình. Đó là vì các cô ấy còn trẻ, còn anh ấy thì, bạn biết mà, lớn tuổi hơn nhiều", nữ diễn viên hài pha trò.