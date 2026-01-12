Lisa (BlackPink) diện đầm xuyên thấu tới Quả cầu Vàng

TPO - Lisa xuất hiện đầy thu hút với váy xuyên thấu trên thảm đỏ Quả cầu Vàng 2026. Đây là lần đầu em út BlackPink tham gia lễ trao giải hàng đầu thế giới này.