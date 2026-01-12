Lisa (BlackPink) diện đầm xuyên thấu tới Quả cầu Vàng

TPO - Lisa xuất hiện đầy thu hút với váy xuyên thấu trên thảm đỏ Quả cầu Vàng 2026. Đây là lần đầu em út BlackPink tham gia lễ trao giải hàng đầu thế giới này.
Theo E! News, thành viên BlackPink trông kiều diễm trong chiếc váy Jacquemus màu đen với phần thân trên xuyên thấu. Điểm nhấn là áo ống màu đen và tay áo cách điệu. Người đẹp sinh năm 1997 hoàn thiện vẻ ngoài với chiếc vòng cổ nhiều lớp to bản. Ảnh: Getty Images/Gilbert Flores
Jennifer Lawrence gây ấn tượng mạnh mẽ với chiếc váy hoa xuyên thấu khoe trọn vóc dáng gợi cảm. Cô cũng mang theo chiếc khăn choàng cùng kiểu với họa tiết thêu hoa, quàng quanh khuỷu tay. Ảnh: Getty Images.
Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra và chồng Nick Jonas có khoảnh khắc ngọt ngào trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images/WireImage.
Trong đêm hội lớn, màu đen đặc biệt được ưa chuộng. Mary Beth Barone, Lori Harvey và Maura Higgins (trái qua phải) đều chọn trang phục đen nhưng mang đến phong vị khác nhau. Ảnh: Getty Images.
Hai chị em nhà Fanning có phong cách khá tương đồng, đều chọn váy lấp lánh với màu sắc nhã nhặn. Chị gái Dakota Fanning (phải) mặc Vivienne Westwood, còn em gái Elle Fanning diện đồ của Gucci. Ảnh: Getty Images