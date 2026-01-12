Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Lisa (BlackPink) diện đầm xuyên thấu tới Quả cầu Vàng

Tú Oanh

TPO - Lisa xuất hiện đầy thu hút với váy xuyên thấu trên thảm đỏ Quả cầu Vàng 2026. Đây là lần đầu em út BlackPink tham gia lễ trao giải hàng đầu thế giới này.

l1.jpg
Tối 11/1 (giờ địa phương), Lisa xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu Vàng thường niên lần thứ 83 tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, California, Mỹ. Cô tham dự với tư cách người trao giải. Đây là lần đầu cô góp mặt trong sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới này. Bên cạnh mục đích chính, cô cũng đến để cổ vũ cho các bạn diễn trong bộ phim White Lotus. Ảnh: Getty Images
l2.jpg
l3.jpg
Theo E! News, thành viên BlackPink trông kiều diễm trong chiếc váy Jacquemus màu đen với phần thân trên xuyên thấu. Điểm nhấn là áo ống màu đen và tay áo cách điệu. Người đẹp sinh năm 1997 hoàn thiện vẻ ngoài với chiếc vòng cổ nhiều lớp to bản. Ảnh: Getty Images/Gilbert Flores
1.jpg
Selena Gomez cùng chồng mới cưới, Benny Blanco, sánh đôi trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên diện váy quây đen ôm sát cơ thể, với chi tiết lông vũ trắng làm điểm nhấn. Đây là thiết kế của Chanel. Kiểu tóc uốn và đôi môi màu mận đỏ hoàn thiện vẻ ngoài đậm chất Hollywood cổ điển. Ảnh: Getty Images
171.jpg
17.jpg
Jennifer Lawrence gây ấn tượng mạnh mẽ với chiếc váy hoa xuyên thấu khoe trọn vóc dáng gợi cảm. Cô cũng mang theo chiếc khăn choàng cùng kiểu với họa tiết thêu hoa, quàng quanh khuỷu tay. Ảnh: Getty Images.
2.jpg
“Đả nữ” Jennifer Garner chọn đầm đen không tay lấp lánh của nhà thiết kế Công Trí. Ở tuổi 54, nữ diễn viên vẫn mang sức hút khó cưỡng, quyến rũ mà không cầu kỳ. Ảnh: Getty Images.
3.jpg
Nữ ca sĩ Mỹ gốc Hàn Quốc Ejae cũng chọn trang phục màu đen, đến từ nhà mốt Dior. Cô gây chú ý với kiểu tóc khá lạ mắt. 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Ejae, khi Kpop Demon Hunters trở thành hiện tượng toàn cầu. Ca khúc Golden có sự góp giọng của cô càn quét mọi bảng xếp hạng và nhiều giải thưởng lớn, bao gồm đề cử Ca khúc trong phim xuất sắc nhất tại Quả cầu Vàng 2026. Ảnh: Getty Images
4.jpg
Giọng ca khác của Golden là Audrey Nuna trông kỳ lạ với bộ váy đen - trắng của Thom Browne, lẫn kiểu tóc, mạng che mặt và màu son đen. Ảnh: Getty Images
61.jpg
6.jpg
Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chopra và chồng Nick Jonas có khoảnh khắc ngọt ngào trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images/WireImage.
7.jpg
Nữ diễn viên Li Jun Li không được đánh giá cao với bộ cánh đến từ Giambattista Valli Haute Couture. Nó không phù hợp với ngôi sao Babylon, khiến cô trở nên sến súa, kém sang. Ảnh: Getty Images.
8.jpg
Ngược lại, nữ diễn viên Mỹ Brittany Snow nữ tính, thanh lịch trong chiếc váy quây trắng của Danielle Frankel. Ảnh: Getty Images.
9.jpg
Người dẫn chương trình Mỹ gốc Việt Jeannie Mai mặc trang phục của Tony Ward. Bộ cánh không để lại nhiều ấn tượng. Ảnh: Getty Images.
10.jpg
Nữ MC kỳ cựu Gayle King vẫn thu hút ở tuổi 72 nhờ chiếc váy lấp lánh đến từ thương hiệu Pamella Roland. Ảnh: Getty Images.
13.jpg
Minh tinh Julia Roberts khoe vẻ đẹp không tuổi với thiết kế của Armani Privé. Chiếc váy đen vừa kín đáo, vừa gợi cảm (với đường xẻ ngực sâu) tôn lên được nét quý phái, vượt thời gian của Người đàn bà đẹp. Ảnh: Getty Images.
11.jpg
121.jpg
12.jpg
Trong đêm hội lớn, màu đen đặc biệt được ưa chuộng. Mary Beth Barone, Lori Harvey và Maura Higgins (trái qua phải) đều chọn trang phục đen nhưng mang đến phong vị khác nhau. Ảnh: Getty Images.
15.jpg
Làn da trắng sáng của Eva Victor thực sự hợp với váy đỏ tươi của Loewe. Ảnh: Getty Images.
141.jpg
14.jpg
Hai chị em nhà Fanning có phong cách khá tương đồng, đều chọn váy lấp lánh với màu sắc nhã nhặn. Chị gái Dakota Fanning (phải) mặc Vivienne Westwood, còn em gái Elle Fanning diện đồ của Gucci. Ảnh: Getty Images
16.jpg
Jenna Ortega mang đến cảm giác như đang trong phim kinh dị khi chọn trang phục của Dilara Findikoglu. Phần má hóp khiến cô già hơn chục tuổi so với thực tế (sinh năm 2002). Ảnh: Getty Images.
Tú Oanh
