Đôi giày không vừa chân gây tranh cãi của ông Trump

TPO - Hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đi giày không vừa chân thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi biết người tặng giày là Tổng thống Donald Trump.

Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi hơn hai giờ với nhà báo của The New York Times - tờ báo thường xuyên công kích ông - tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Phóng viên Nhà Trắng Katie Rogers mô tả trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đề cập hàng loạt chủ đề quen thuộc và nhìn chung “thể hiện giọng điệu như người cha đối với các trợ lý và cố vấn có mặt trong phòng".

Lãnh đạo nước Mỹ gọi một số cấp dưới, bao gồm Phó tổng thống JD Vance (SN 1984) và Ngoại trưởng Marco Rubio (SN 1981), là "những đứa trẻ".

Tổng thống Trump cùng Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio trong Phòng Bầu dục. Ảnh: Shutterstock

Vào thời điểm đó, ông Vance và Rubio đều đang đi giày do ông Trump tặng. Theo The New York Times, hai quan chức cấp cao thậm chí còn khoe giày với phóng viên, đồng thời nhấn mạnh đó là quà của tổng thống.

“Vance nhấc chân lên không trung để cho tổng thống xem đôi giày ông đang đi", Rogers kể.

Đó đều là những đôi giày da đen, nhưng kiểu dáng khác nhau, trong đó một đôi được giới thiệu là giày tuxedo.

Trước đó trong ngày, ông Rubio được thấy chụp ảnh ôm lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Chuck Schumer tại Capitol Hill - nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Đôi giày da bóng của ông lộ rõ, nhưng bị rộng hơn so với chân.

Ông Vance từng kể tại bữa tiệc vào tháng 12/2025 rằng ông Trump ra lệnh mua giày sau khi tạm dừng cuộc họp "quan trọng" tại Phòng Bầu dục chỉ vì không hài lòng với thứ mang dưới chân cấp dưới. Theo Phó Tổng thống Mỹ, ông chủ Nhà Trắng nói sẽ mua cho mỗi người bốn đôi và yêu cầu họ cho biết cỡ giày.

"Đại loại là tổng thống giơ tay lên và nói, ‘Không, không, không, khoan đã. Có một chuyện quan trọng hơn nhiều. Giày'. Ông ấy nói, ‘Marco, cỡ giày của cậu là bao nhiêu?’. Marco hình như là cỡ 11 rưỡi. Ông ấy lại hỏi, ‘JD, cỡ giày của cậu là bao nhiêu?’. Cỡ giày của tôi là 13", ông Vance nhớ lại.

Ông Trump được cho đã lấy ra cuốn catalogue giày ngay lúc đó. Ông Vance kể thêm một chính trị gia khác thừa nhận chỉ đi giày cỡ 7, khiến tổng thống “ngả người ra sau trên ghế” và buông câu đùa mang tính tình dục.

“Anh biết đấy, người ta có thể biết rất nhiều về một người đàn ông thông qua cỡ giày của anh ta,” ông Vance thuật lại lời tổng thống.

Ông Rubio đi giày không vừa chân. Ảnh: Getty Images.

Câu chuyện ngoài lề buổi phỏng vấn quan trọng này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Tranh cãi nổ ra, với phần lớn ý kiến đều cho rằng cách hành xử của những người trong cuộc có vấn đề.

Tờ The Daily Beast gọi món quà của ông Trump là "kỳ quặc", đồng thời ví von người đứng đầu xứ cờ hoa giống như "bố" của ông Vance và Rubio.

Trong khi đó, Daily Mail đặt ra nghi vấn liệu ông Trump có muốn thông qua đôi giày để nhắc nhở cấp dưới đừng quá tự cao, vượt quá vị thế của mình?

Cư dân mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến mang tính thuyết âm mưu: "Khi một người đàn ông mua giày tặng bạn, hãy cẩn thận", "Nhìn bức ảnh thì có vẻ họ đưa nhầm giày của Vance cho Rubio. Thật thảm hại", "Tôi nghĩ đây là chiêu trò có chủ đích của ông Trump và họ chọn hùa theo. Nghe qua mang mùi vị xu nịnh", "Chính trị đã chết. Có lẽ nên gọi nó là Hollywood. Bởi vì tất cả họ đều là diễn viên được sắp đặt có chủ đích để tạo nên một màn kịch", "Họ nên kiểm tra gót giày xem có thiết bị nghe lén không. Có lẽ đây là cách ông Trump phát hiện ra những gì họ nói sau lưng ông ta"...