Chiến dịch Venezuela của ông Trump khiến loạt sao hạng A lâm vào khủng hoảng

TPO - Không chỉ Leonardo DiCaprio, loạt người nổi tiếng và nhân vật quyền lực của giới giải trí bị mắc kẹt ở Caribbean sau vụ Mỹ bắt Tổng thống Venezuela.

Tối 3/1, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ra lệnh đóng cửa không phận quanh Venezuela, trong bối cảnh chiến dịch gây chấn động nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Điều đó đồng nghĩa với việc loạt chuyến bay thương mại và máy bay tư nhân - vốn được lên kế hoạch đưa các ngôi sao điện ảnh, ông trùm và giới siêu giàu trở về sau lễ đón năm mới - bị đình chỉ.

Leonardo DiCaprio, Mike Tyson, Cuba Gooding Jr. và bạn gái Claudine DeNiro bị mắc kẹt do chiến dịch Venezuela của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BackGrid/Getty Images/GC

Theo Page Six, ca sĩ/diễn viên kỳ cựu Queen Latifah, cựu vận động viên quyền Anh Mike Tyson, người mẫu Ming Lee Simmons, minh tinh Natalie Portman và “ông trùm giải trí đêm” Richie Akiva nằm trong số những người bị mắc kẹt tại đảo St.Barts (cộng đồng hải ngoại của Pháp ở Caribbean) và các thiên đường xa xỉ lân cận.

Như Chelsea Handler lưu ý trong bài phát biểu mở màn tại Lễ trao giải People’s Choice Awards, Leonardo DiCaprio lỡ hẹn với Palm Springs International Film Awards vì bị kẹt ở St.Barts.

Một số ngôi sao và nhân vật thượng lưu tại St. Barts được cho là tìm cách đi thuyền sang các đảo lân cận như Saint Martin (đảo ở Bắc Mỹ) và Anguilla (lãnh thổ hải ngoại của Anh), với hy vọng có thể bay đi từ hòn đảo lớn hơn.

“Mọi người đi thuyền sang Anguilla, nhưng đều bị từ chối và bị đưa trở lại (St.Barts hoặc St.Martin)", nguồn tin cho hay.

Vì không thể trở về nhà, làn sóng người giàu có tràn vào các biệt thự và khách sạn địa phương, khiến quản lý của họ rơi vào tình trạng quá tải.

Nguồn tin khác thông tin những khu nghỉ dưỡng sang trọng của Belmond (công ty dịch vụ khách sạn và giải trí toàn cầu thuộc tập đoàn LVMH) như Cap Juluca ở Anguilla đều kín chỗ, trong khi khách sạn ở St.Martin cũng "cháy phòng".

Tình hình trở nên tuyệt vọng đến mức những người kỳ cựu trong ngành khách sạn và giải trí về đêm ở New York (Mỹ) đăng bài lên mạng xã hội kêu gọi mọi người cùng tham gia những chuyến bay thuê bao theo nhóm.

Danh hài Jeff Ross cũng bị kẹt ở St.Barts sau khi bay tới đây để tham dự chương trình Beacher’s Madhouse, do người bạn Jeff Beacher sáng lập. Anh đùa trên mạng: “Máy bay bị giữ lại. Chèo thuyền về New York".

Beacher sau đó xoay xở để bay về Mỹ bằng máy bay riêng vào ngày 4/1.

Jeff Ross, Claudine DeNiro và Richie Akiva (từ trái qua phải) tự tìm niềm vui trong lúc bị mắc kẹt.

Không may mắn như vậy, tính đến hết ngày 5/1 (giờ địa phương), ngôi sao của Madhouse là Wee Matt McCarthy vẫn mắc kẹt cùng những người khác.

Là chủ sở hữu nhiều hộp đêm, Richie Akiva biết cách cứu nguy cho những du khách bị bỏ rơi theo cách anh giỏi nhất: mở tiệc.

Akiva cùng Cathy, bạn gái cũ của DJ David Guetta, tổ chức bữa tiệc mang tên F–k Me We Can’t Fly tại Barry ở St.Barts.

Diễn viên Life of a King Cuba Gooding Jr. và bạn gái Claudine DeNiro được nhìn thấy ở Anguilla vào ngày 5/1, vẫn đang chờ máy bay riêng đến giải cứu. Nguồn tin cho biết họ dự kiến có thể trở về vào sáng 6/1.

Leonardo DiCaprio rời St.Barts kịp thời để bị Chelsea Handler “cà khịa” tại lễ Critics Choice Awards tối 4/1.

“Nó giống hệt Titanic, nhưng còn tệ hơn vì Jeff Bezos cũng có mặt ở đó,” Handler nói.

Portman dường như xui xẻo hơn. Người trong cuộc tiết lộ cô vẫn bị mắc kẹt với “nhiều cam kết công việc cần phải hoàn thành trong tuần này", trong đó sự kiện quan trọng nhất là lễ trao giải Quả cầu Vàng vào ngày 11/1, nơi cô được đề cử với bộ phim Arco.