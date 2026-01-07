Nữ siêu mẫu qua đời ở tuổi 47

TPO - Nữ siêu mẫu Nhật Bản Furuya Megumi qua đời vì ung thư đại tràng, hưởng dương 47 tuổi. Cô mất cuối năm 2025 nhưng đến 7/1 thông tin này mới được công khai.

Ngày 7/1, ETtoday đưa tin nữ người mẫu kỳ cựu của Nhật Bản Furuya Megumi được xác nhận đã qua đời vào cuối năm 2025, hưởng dương 47 tuổi.

Công ty quản lý của cô cho biết Furuya Megumi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối trong thời gian dài và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/12/2025.

Furuya Megumi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng và qua đời cuối năm 2025 nhưng đến nay mới công bố.

Trong cáo phó, công ty bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, miêu tả Furuya Megumi là người gần gũi, tinh tế và giàu sự thấu cảm. "Đối với công ty, quãng thời gian đồng hành cùng cô là những ký ức vô giá, chúng tôi biết ơn sâu sắc và trân trọng đối với sự hiện diện quan trọng của cô”. Công ty chủ quản cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm, yêu mến Furuya Megumi khi cô còn sống và cầu chúc cô yên nghỉ.

Sinh thời, Furuya Megumi luôn đối diện căn bệnh hiểm nghèo với tâm thế điềm tĩnh. Trên phần giới thiệu cá nhân của mình, cô từng công khai chia sẻ bước ngoặt trong hành trình chống chọi với ung thư, cho biết đã chấm dứt điều trị bằng thuốc từ tháng 10/2025.

Bài đăng cuối của cô được đăng tải vào ngày 28/10/2025, đúng dịp sinh nhật lần thứ 47. “Đó là buổi sáng sinh nhật của tôi, ăn món súp do chồng nấu. 47 tuổi rồi đây”, Furuya Megumi viết.

Bài đăng cuối của mẫu nữ.

Nhạc sĩ Hamazaki Takashi đau xót viết: "Trong suốt 5 năm cuối đời, cô ấy và chồng đã cùng nhau điều hành quán bistro rất đẹp và ấm cúng. Tôi chỉ mong rằng quãng thời gian ấy là những ngày tháng bình yên, hạnh phúc đối với Megumi.

Tôi đã ngoài 60, những cuộc chia ly trong đời ngày một nhiều hơn. Là người vẫn còn ở lại, tôi tự nhủ mình phải sống trọn vẹn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nữa...".

Bước chân vào giới thời trang từ sớm, Furuya Megumi nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ thần thái độc đáo và có gu thẩm mỹ tinh tế. Cô cao 1,78 m, từng là người mẫu quen thuộc của nhiều tạp chí danh tiếng như ELLE, Ryūkō Tsūshin, So-en, GLOW, đồng thời xuất hiện trong các show diễn thời trang lớn và nhiều chiến dịch quảng cáo nổi tiếng, trong đó có Tokyo Gas. Những năm gần đây cô không còn hoạt động sôi nổi ở tuyến đầu, Furuya Megumi vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê theo cách riêng khi cùng chồng điều hành nhà hàng Bistro11, nhận được nhiều đánh giá tích cực.