Là 'mọt phim' kiếm hiệp, đừng bỏ lỡ Asia Network!

Không màu sắc chính trị, không tình cảm lãng mạn, không tranh đấu hậu cung, không quyền uy thế lực. Thay vào đó là anh hùng hiệp khách, giang hồ phiêu bạt, công phu cao cường, tinh thần trượng nghĩa, bảo vệ cái thiện, chống lại cái ác.

Đó là sự nhận diện nổi bật của dòng phim kiếm hiệp chỉ có trên màn ảnh Hoa Ngữ.

Và nếu bạn là một “mọt phim” kiếm hiệp, đừng bỏ qua nền tảng phát hành và phân phối phim có bản quyền Asia Network nhé!

Top 5 bộ phim kiếm hiệp được Asia Network phát hành

Từ văn học đến phim ảnh, kiếm hiệp là dòng phim luôn được lòng đại bộ phận khán giả yêu sự trượng nghĩa và đề cao đạo lý hiếu - trung - nghĩa của bậc anh hùng thời loạn. Một số tiểu thuyết nổi tiếng được chuyển thể thành phim kiếm hiệp trên màn ảnh Hoa Ngữ có thể kể đến là Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Hiệp khách hành (Nhà văn Kim Dung), Lục tiểu phụng, Sở lưu hương (Nhà văn Cổ Long).

Asia Network hân hạnh phát hành độc quyền top 5 bộ phim kiếm hiệp được khán giả yêu thích trong suốt thập kỷ qua.

1. Hiệp Khách Hành - Thiện và Ác đồng sinh

Hiệp Khách Hành kể về hai anh em sinh đôi đại diện cho cái Thiện và Ác. Nếu như Thạch Phá Thiên “Cẩu Tạp Chủng” là một chàng trai ngốc nghếch nhưng tốt bụng. Cậu sở hữu nội lực kinh thiên, động địa, một chưởng phá núi. Thì Thạch Trung Ngọc lại là một kẻ hám sắc hám lợi, thân là bang chủ Trường Lạc Bang nhưng lại bỏ trốn vì sợ chết.

Bộ phim còn là câu chuyện bàn luận về anh hùng các môn phái. Một Ma Thiên Cư Sĩ Tạ Thiên Nhai có nội công vô địch thiên hạ. Nhưng tính tình quái gở, cố tình truyền công lực Âm - Dương cho Cẩu Tạp Chủng chỉ để hắn cầu xin mình giúp đỡ. Hay là bộ đôi Trương Tam - Lý Tứ, hai sứ giả Thưởng thiện - Phạt ác võ công cao cường, thưởng phạt phân minh. Làm điều thiện được thưởng, làm điều ác bị phạt. Vợ chồng Thạch Thanh lưu lạc giang hồ tìm dấu vết con trai. Cuối cùng là lời đồn ở Hiệp khách đảo một đi không trở về. Thực chất là vì say mê luyện võ công trong 24 gian thạch thất mới không quay về trung nguyên.

Có thể nói Hiệp Khách Hành là một trong những bộ phim kiếm hiệp không có sự đầu tư nhiều về trang phục và bối cảnh. Nhưng là bộ phim đề cao đạo lý hiếu trung nghĩa và sự sùng bái anh hùng.

2. Họa Giang Hồ - Sự thật về bảo vật Long Tuyền kiếm

Họa Giang Hồ xoay quanh câu chuyện các môn phái giang hồ đi tìm kho báu Long Tuyền kiếm mà tổ chức Bất lương nhân đã cất giấu. Phim lấy bối cảnh thời loạn lạc, khi nhiều môn phái - bang hội tranh giành quyền lực, bí kíp võ công và thanh toán ân oán cá nhân.

Các sự kiện lịch sử và truyền thuyết lưu truyền trong dân gian như khởi nghĩa Hoàng Sào, Chu Ôn soán vị, Lý thị bị diệt tộc, Hữu Khuê giết cha, Sa Đà tranh bá được lồng ghép và xuyên suốt cả bộ phim. Các vị anh hùng giương kiếm xông pha nơi giang hồ. Đồng thời nếm trải bao biến cố giữa tình yêu và thù hận, giữa phản bội và lòng trung thành, giữa tình thân và quyền lực.

Và rồi những anh hùng chân chính, lấy cái thiện diệt trừ cái ác trở thành sức mạnh chủ chốt. Họ cũng là người đã đặt dấu chấm hết cho một thời kỳ rối ren. Và mở ra một kỷ nguyên mới cho trang sử của võ hiệp Trung Quốc.

3. Tiểu nữ Hoa Bất Khí - Cuộc đời bi đát của truyền nhân Bích La Thiên

Bộ phim kể về cuộc đời bi đát của Hoa Bất Khí – con gái của Tiết Phi và cũng là Thánh nữ Bích La Thiên đời sau. Tương truyền, ai nắm trong tay Bích La Thiên Thánh nữ là có cả thiên hạ. Chính vì thế, ngay từ khi mới lọt lòng cô đã bất hạnh mất đi người mẹ ruột. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cô, Cửu thúc mang Bất Khí "mai danh ẩn tích", cải trang thành ăn mày kiếm sống qua ngày.

Với trí thông minh sẵn có, Hoa Bất Khí liền tìm ra những mối kinh doanh nhỏ như nhặt quần áo cũ vứt đi để sửa lại rồi bán lấy tiền, buôn gạo, buôn rượu lấy lời. Nhờ đó, cuộc sống của hai người họ khấm khá hơn. Nhưng cũng vì tiếp xúc với nhiều người, dung nhan của cô lọt vào mắt của kẻ thù và tìm đến truy sát ngày càng nhiều. Vì muốn lấy lòng Thất vương gia, Mạc Nhược Phi liền lợi dụng Bất Khí, tìm mọi cách để giao nộp cô cho ông ta. Với danh nghĩa tìm con gái thất lạc nhưng trên thực tế điều Thất vương gia cần chỉ là dòng máu đang chảy trong người cô. Tại đây, cô được phong làm quận chúa của Vương phủ mà không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề.

Cùng thời điểm đó, Bất Khí gặp gỡ và đem lòng ái mộ đại hiệp trượng nghĩa Lương Y Khách. Nhưng cô cũng không ngờ rằng, Liên Y Khách lại chính là thái tử Trần Dực – con trai độc nhất của Thất vương gia, người mà cô vô cùng ghét bỏ. Trần Dực là người lắm tiền nhiều của, bề ngoài tỏ vẻ hung hăng, ngạo mạn. Trần Dực yêu thương Bất Khí hết lòng nhưng cũng hận nàng thấu tận tim can, bởi vì mẹ của cô gián tiếp gây nên cái chết mẹ của chàng. Chính vì thế, con đường tình cảm của cặp đôi này phải trải qua nhiều trắc trở.

Hoa Bất Khí cố gắng sống sót trên giang hồ hiểm ác lại phát hiện ra mình đã có hôn ước với Đông Phương Trạch. Ngoại công của anh cũng muốn lợi dụng Bất Khí để có được bảo tàng nhưng Đông Phương Trạch lại yêu cô thật lòng. Hắn không muốn nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Bộ phim tái hiện về quyền lực tranh đấu và giang hồ phân tranh. Đồng thời khắc họa mối tình ngang trái của nữ chính. Yêu hận tình thù liệu có vượt qua số phận hay không?

4. Lục Phiến Môn - Cuộc tranh đấu tranh giành trữ vị

Lục Phiến Môn là bộ phim lấy bối cảnh dưới thời Minh. Hoàng đế lúc bấy giờ sức khỏe sa sút nhưng trì hoãn việc lập trữ. Trong khi đó hoàng tử và Tề vương mưu cầu ngôi vị. Một cuộc tranh đấu gay gắt nổ ra giành quyền kế vị.

Tuy nhiên triều đình vốn chia bè kết phái đã sớm hình thành hai phe. Một bên là hoàng hậu và các đại thần phò tá hoàng tử duy nhất của Minh triều. Và một bên là Tề vương (em trai của Hoàng đế), dưới sự giúp sức của Tổng quản thái giám Triệu Vô Cực cũng cật lật giành ngôi.

Hoàng cung chưa quyết trữ vị nhưng thiên hạ lại xảy ra nhiều vụ án mạng liên hoàn. Lúc này Lục Phiến Môn - cơ quan điều tra đứng đầu kinh thành nhận nhiệm vụ tra chân tướng. Thống lĩnh của Lục Phiến Môn là Thân Tử Mộc, hắn sợ mích lòng những đại thần trong triều nên đã khéo léo cho qua. Nhưng con trai hắn là Thân Lực Hành tài trí hơn người, cả đời liêm chính mong muốn được gia nhập Lục Phiến Môn để tìm ra công lý, chống lại cái ác.

Thân Lực Hoành thông minh thiên bẩm từng bước vạch trần chân tướng và đưa vụ án năm xưa ra ánh sáng. Và bản thân hắn lại bị cuốn vào cuộc tranh giành trữ vị. Từ đó cục diện lại có những bước ngoặt không thể ngờ tới.

5. Thập Cửu Muội - Giang hồ tranh đấu

Thập Cửu Muội là bản hùng ca kể về cuộc đời của nữ chính giữa những giao tranh giang hồ. Các môn phái xuất hiện và thanh trừng lẫn nhau chỉ vì quyền lực và danh tiếng. Trường phái chính nghĩa và phi nghĩa đấu đá lẫn nhau, tranh đoạt lợi ích. Xen kẽ xuyên suốt bộ phim là sự lãng mạn của tình yêu đôi lứa nhưng lại chìm ngập trong thù hận cá nhân.

Liệu rằng sau tất cả, những mâu thuẫn và xung đột giữa các tuyến nhân vật có được hóa giải hay không?

