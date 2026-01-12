Người khiến Huyền Lizzie lu mờ

TPO - Cùng xuất hiện trong phim "Cách em một milimet" nhưng Quỳnh Châu lại được khán giả ủng hộ hơn Huyền Lizzie nhờ diễn xuất có hồn, nhân vật được xây dựng ấn tượng.

Bộ phim Cách em một milimet đã đi đến những tập cuối nhưng vẫn thu hút khán giả vì mối tình dang dở của các nhân vật đều chưa có kết quả. Trong đó, hai nữ chính Tú (Quỳnh Châu đóng) và Ngân (Minh Huyền - Huyền Lizzie thể hiện) nhận được những ý kiến trái chiều.

Cả Tú và Ngân đều là những cô gái giàu tình cảm, nhớ mãi mối tình đầu thời niên thiếu. Ngân từng hiểu nhầm Viễn (Hà Việt Dũng) đã phản bội mình nên đau khổ thất vọng. Trong lúc uống say, cô bị người chồng hiện tại là Nghiêm chuốc thuốc lừa gạt. Cuộc sống hôn nhân không như ý, chồng ngoại tình khiến Ngân phải ly hôn, nhưng cô không dám dũng cảm quay lại với Viễn vì cái tôi quá cao.

Ngân yêu Viễn nhưng lại bỏ lỡ vì cái tôi cao, hiểu lầm không đáng có.

Trong khi đó, Tú từng đem lòng yêu Bách, em trai của Ngân, nhưng sau này anh bị tai nạn mất trí nhớ và quên đi những người bạn thời thơ ấu. Tú cũng từng một thời không thể quên Bách, cô hết lòng chăm sóc anh lúc bị bệnh, cũng luôn đau khổ khi thấy Bách quay lưng với mình và các bạn. Tuy nhiên, sau khi nhận ra mỗi người khi đã trưởng thành có thể có cuộc sống khác, cô đã dứt khoát cắt đứt với những hoài niệm xưa.

Thậm chí, khi Bách chấm dứt với vợ chưa cưới là Duyên vì phát hiện ra cô ta phản bội anh. Bách nhớ lại mọi chuyện và muốn nối lại tình cảm với Tú nhưng cô vẫn kiên quyết không đắm chìm vào quá khứ: "Đối với em bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa", "Em sẽ xem như chúng ta ký hiệp ước xa lạ với nhau đến suốt đời. Anh không còn là sự ưu tiên đấy nữa rồi", Tú dũng cảm đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu.

Sau khi nhận đủ thất vọng, Tú dứt khoát chấm dứt với Bách

Sự khác biệt giữa cách giải quyết tình cảm hai nhân vật Tú và Ngân khiến khán giả dành tình cảm cho họ khác nhau. Trong khi Ngân không thể dứt khoát, dùng dằng vì vẫn yêu Viễn nhưng cái tôi quá cao không dám quay lại với người mình yêu, Tú lại nhìn nhận khá rõ về hoàn cảnh thực tế và có những nguyên tắc rõ ràng trong tình cảm.

Bên cạnh đó, trước sự tấn công dồn dập và những lời tán tỉnh ngọt ngào của Hiếu, Tú vẫn cứng rắn: "Nếu anh thực sự muốn làm bạn với em thì anh đừng như thế nữa, vì anh cứ luôn tán là em luôn tỉnh". Tú luôn có sự cảnh giác với Hiếu và không chấp nhận việc anh đào hoa, lăng nhăng: "Đôi đấy thì trai phong lưu gái đa tình, tránh ra cho nó lành".

Tú có nguyên tắc rõ ràng trong tình cảm, không ngại đứng lên bảo vệ bản thân trước những người vô lý, xấu tính.

Vai diễn của Quỳnh Châu được khán giả yêu thích vì sự nhiệt tình với bạn bè, thông minh, duyên dáng, hóm hỉnh. Cô lụy tình nhưng cũng biết điểm dừng, khiến người xem thích thú theo dõi và muốn Tú có một cái kết đẹp. Cách Tú xử lý các mối quan hệ tình cảm một cách rõ ràng cũng có nhiều điều đáng học hỏi. Khi yêu cô hết mình và không ngại hy sinh thầm lặng vì người yêu, nhưng khi dứt khoát, cô cũng lạnh lùng và tỉnh táo không để bản thân bi lụy quá lâu.

Nhiều khán giả nhận xét nhân vật Tú được xây dựng tốt hơn so với Ngân, có chiều sâu, nhiều không gian kết nối với các vai diễn khác hơn. Vì vậy, Tú cũng thú vị hơn so với Ngân. Bên cạnh đó, lời thoại và diễn xuất của Quỳnh Châu tự nhiên, giàu cảm xúc nên khán giả thích xem cô diễn hơn.

Cảnh khóc, khả năng đọc thoại và biểu cảm của Quỳnh Châu được đánh giá tốt.

Ngược lại, nhiều người cho rằng nhân vật Ngân càng về cuối phim càng trở nên đáng ghét, gây khó chịu nhiều hơn. Đặc biệt khi lý do Ngân rời xa Viễn được tiết lộ, khán giả càng không thể ủng hộ Ngân, thậm chí còn cho rằng Viễn xứng đáng với người tốt hơn.

Mối quan hệ giữa Viễn - Ngân và Nghiêm không còn thu hút khán giả, tuyến nhân vật trở nên lạc lõng với nhóm diễn viên trẻ khác của "Đại bản doanh làng Mây". Chính vì vậy, nhiều khán giả bày tỏ họ thích xem các nhân vật phụ tranh cãi, giúp đỡ và tương tác với nhau hơn là sự đau khổ dằn vặt vì lựa chọn sai lầm và không thể quên tình cũ của cả Ngân và Viễn.

Trước đó, Huyền Lizzie được đánh giá có sự tiến bộ về diễn xuất, thể hiện nhân vật tinh tế, có chiều sâu hơn. Đáng tiếc, nhân vật Ngân thiếu không gian phát triển, bị xây dựng nửa vời khiến sức hút giảm dần.