Vai diễn của Huyền Lizzie gây tranh cãi

Bộ phim Cách em một milimet với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Quỳnh Châu, Nguyễn Trọng Lân, Nguyễn Kiều My thu hút sự chú ý của khán giả với những tình huống hài hước, nhưng cũng sâu sắc về tình bạn, tình yêu. Trong đó, việc hai nhân vật chính Ngân (Huyền Lizzie) và Viễn (Hà Việt Dũng) khi trưởng thành phải chia tay và có những lựa chọn khác nhau luôn là câu hỏi lớn trong xuyên suốt tác phẩm.

Ở tập 35, Ngân đã tiết lộ lý do cô rời bỏ Viễn, mối tình thanh mai trúc mã sâu đậm của mình. Theo đó, Ngân bắt gặp Viễn đưa My đi khám thai, khi bác sĩ gọi Viễn là chồng của My, Viễn không hề lên tiếng phản đối. Việc này đã khiến Ngân sốc và đau khổ. Khi cô đang hoang mang về tình cảm của mình, thất vọng về Viễn thì bị rơi vào bẫy của Nghiêm. Hắn đã bỏ thuốc vào cốc rượu của Ngân khiến cả hai nảy sinh quan hệ. Ngân mang thai và buộc phải kết hôn với Nghiêm.

Ngân bắt gặp Viễn đưa My đi khám thai, cô hiểu lầm nhưng không hỏi lại Viễn.

Trong khi đó, Viễn cũng đau khổ vì kế hoạch cầu hôn Ngân không thành công, rồi thấy người yêu mình lựa chọn kết hôn với người khác. Cả hai giữ mối hiểu lầm nhiều năm, khiến tình cảm tan vỡ.

Khán giả sau khi xem tập 35 đã đưa ra nhiều tranh luận trái chiều. Trong đó, có người cho rằng cả Viễn và Ngân đều có cái tôi quá cao, không ai chịu mở lời trước hỏi về khúc mắc trong lòng dẫn tới việc họ "cách nhau một milimet". Đồng thời, nhiều khán giả cho rằng tình tiết phim quá vô lý, khiên cưỡng, thiếu thuyết phục khi Ngân không tin tưởng bạn trai, dễ dàng từ bỏ người mình yêu mà không có sự chất vấn, làm rõ.

Trong phim khi nghe Ngân tiết lộ lý do đã thay lòng, Viễn từ chối giải thích và ra về vì quá sốc cũng như thất vọng về Ngân. Đây cũng là tâm lý chung của khán giả sau khi xem phim.

"Cả hai có rất nhiều cơ hội để nói rõ tình cảm, tháo gỡ hiểu lầm nhưng vì cái tôi quá cao nên họ bỏ qua và bỏ lỡ nhau trong nhiều năm", "Giờ đây Ngân không còn xứng với Viễn nữa rồi, tôi cũng như Viễn không thể chấp nhận lý do này", "Tình tiết phim quá vô lý, Ngân quen My nhưng lại không biết My lấy chồng rồi. Sau bao nhiêu năm, không thấy My bên Viễn, Ngân cũng không đặt câu hỏi tại sao cả hai đã có bầu rồi mà không ở bên nhau sao", "Đây là kịch bản phim để thêm nhiều tập thôi, ngoài đời nếu gặp người yêu đưa cô khác đi khám thai thì đã lao vào hỏi cho ra lẽ rồi", "Ngân có tật hay hờn rồi tự làm khổ mình", "Tuy nhiên, Viễn không nên quá thân thiết với các bạn nữ, sẽ dễ rơi vào tình huống hiểu lầm và khiến bạn gái không cảm thấy an toàn"... Kịch bản phim bị đánh giá là thiếu thuyết phục, lê thê, kéo dài hiểu lầm không đáng có.

"Cặp đôi này kết phim không nên đến với nhau, chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè. Cả hai cái tôi cao quá", "Đôi này xứng đáng rời xa nhau mãi mãi vì họ yêu bản thân mình nhiều hơn", "Bài học rút ra là muốn gì thì nói, không hiểu gì thì hỏi"... nhiều khán giả quay lưng, không còn muốn ủng hộ tình yêu của Ngân và Viễn.

Viễn lên kế hoạch cầu hôn nhưng không thành công. Trong khi đó Ngân bị Nghiêm đưa vào bẫy khiến cả hai bỏ lỡ nhau.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng nhân vật Ngân càng về cuối phim càng trở nên đáng ghét, gây khó chịu nhiều hơn. Mối quan hệ giữa Viễn - Ngân và Nghiêm không còn thu hút khán giả, tuyến nhân vật trở nên lạc lõng với nhóm diễn viên trẻ khác của "Đại bản doanh làng Mây". Chính vì vậy, nhiều khán giả bày tỏ họ thích xem các nhân vật phụ tranh cãi, giúp đỡ và tương tác với nhau hơn là sự đau khổ dằn vặt vì lựa chọn sai lầm và không thể quên tình cũ của cả Ngân và Viễn.

Trước đó, Huyền Lizzie được đánh giá có sự tiến bộ về diễn xuất, thể hiện nhân vật tinh tế, có chiều sâu hơn. Đáng tiếc, nhân vật Ngân thiếu không gian phát triển, bị xây dựng nửa vời khiến sức hút giảm dần.

Ngân bị cho là không còn xứng với Viễn, khi cô dễ dàng buông tay vì một hiểu lầm không đáng có.