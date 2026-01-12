Jennifer Lopez dẫn đầu dàn mỹ nhân mặc xấu

TPO - Jennifer Lopez và Jennifer Lawrence đều chọn váy xuyên thấu táo bạo dự thảm đỏ Quả cầu Vàng 2026. Đáng tiếc, cả hai ngôi sao hạng A bị xếp vào top đầu mặc xấu.