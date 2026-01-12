Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Jennifer Lopez dẫn đầu dàn mỹ nhân mặc xấu

Tú Oanh

TPO - Jennifer Lopez và Jennifer Lawrence đều chọn váy xuyên thấu táo bạo dự thảm đỏ Quả cầu Vàng 2026. Đáng tiếc, cả hai ngôi sao hạng A bị xếp vào top đầu mặc xấu.

a5.jpg
Lễ trao giải Quả cầu Vàng trở lại vào tối 11/1 ở California, Mỹ, chứng kiến dàn sao khoe vẻ ngoài lộng lẫy, hào nhoáng trên thảm đỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng mang đến diện mạo đẹp nhất. Một số trông lạc lõng khi xuất hiện với những bộ váy kỳ dị hoặc quá lố. Mỹ nhân không tuổi Jennifer Lopez nằm trong số đó. Cô đến sự kiện trong chiếc váy xuyên thấu cầu kỳ do Stéphane Rolland thiết kế cho nhà mốt Jean-Louis Scherrer, khoe thân hình săn chắc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 57. Tuy nhiên, truyền thông Âu - Mỹ lại không đánh giá cao bộ cánh, cho rằng nó lộ da thịt quá đà, không phù hợp với tính cách sang trọng của sự kiện. Ảnh: Getty Images.
a2.jpg
Đàn em cùng tên của nữ ca sĩ là Jennifer Lawrence cũng chọn váy xuyên thấu, đến từ thương hiệu Givenchy, nhưng hở hơn. Truyền thông mô tả nữ diễn viên 9X là "gần như khỏa thân". Đây rõ ràng không phải tiêu chí của Quả cầu Vàng. Ảnh: Getty Images.
a3.jpg
Không hở hang như những người trên, chiếc váy Saint Laurent của Charli XCX cũng không được yêu thích vì phần thiết kế lông vũ đen trông kỳ quặc. Ảnh: Getty Images.
a4.jpg
Biểu tượng gợi cảm một thời Pamela Anderson trông nhàm chán và lôi thôi trong bộ cánh của Ferragamo. Ảnh: Getty Images.
a13.jpg
Chiếc váy hai dây hồng đến từ thương hiệu Saint Laurent của Zoë Kravitz rõ ràng giống váy ngủ hơn là trang phục dự sự kiện lớn. Phối màu cũng trông lạc quẻ khi kết hợp giữa xanh lá, ren trắng, vàng và hồng. Ảnh: Getty Images.
a6.jpg
16-1251.jpg
Chỉ nhìn thôi đã hiểu được lý do tại sao Jenna Ortega lại có tên trong danh sách sao mặc xấu. Chiếc váy Dilara Findikoglu cùng lớp trang điểm và làm tóc không chỉ khiến cô già hơn tuổi 24, mà còn khiến tỷ lệ cơ thể mất cân đối. Ảnh: AP/Getty Images.
a17.jpg
Dù bộ váy của Emma Stone đến từ nhà mốt đình đám Louis Vuitton, nhưng lại là lựa chọn sai lầm. Nó khiến tỷ lệ cơ thể cô trở nên kỳ lạ, thân dài ra và chân ngắn đi thấy rõ. Ảnh: Getty Images.
a1.jpg
Ý định của Parker Posey có vẻ như muốn tái hiện vẻ đẹp Hollywood cổ điển, nhưng rõ ràng bị diêm dúa quá mức. Ảnh: Getty Images.
l1.jpg
Lisa cũng bị chê mặc xấu. Daily Mail cho rằng trang phục của cô hợp đi tiệc Halloween hơn lễ trao giải sang trọng. Ảnh: Getty Images.
a7.jpg
a8.jpg
a14.jpg
Ba nữ diễn viên (từ trái sang phải) Natasha Lyonne, Ginnifer Goodwin và Leighton Meester khiến người nhìn phải đặt câu hỏi về gu thẩm mỹ. Ảnh: Reuter/WireImage/Getty Images.
12.jpg
a10.jpg
Điểm trừ trong trang phục của ngôi sao truyền hình thực tế Anh Maura Higgins là chiếc áo choàng vàng nhăn nhúm. Ảnh: Getty Images/PA.
a11.jpg
a15.jpg
Màu sắc nổi bật chưa chắc giúp nghệ sĩ tạo điểm nhấn. Haley Kalil (trái) và Chris Perfetti đều trở nên sến súa và lạc quẻ. Ảnh: AP.
a18.jpg
Rose Byrne chọn váy Chanel nhưng nó đơn điệu và màu xanh lá thực sự kén người mặc. Ảnh: Getty Images.
Tú Oanh
#Jennifer Lopez #Jennifer Lawrence #Lisa #sao mặc xấu #Quả cầu Vàng 2026 #thảm đỏ Quả cầu Vàng

