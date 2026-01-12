Jennifer Lopez dẫn đầu dàn mỹ nhân mặc xấu

TPO - Jennifer Lopez và Jennifer Lawrence đều chọn váy xuyên thấu táo bạo dự thảm đỏ Quả cầu Vàng 2026. Đáng tiếc, cả hai ngôi sao hạng A bị xếp vào top đầu mặc xấu.
Chỉ nhìn thôi đã hiểu được lý do tại sao Jenna Ortega lại có tên trong danh sách sao mặc xấu. Chiếc váy Dilara Findikoglu cùng lớp trang điểm và làm tóc không chỉ khiến cô già hơn tuổi 24, mà còn khiến tỷ lệ cơ thể mất cân đối. Ảnh: AP/Getty Images.
Ba nữ diễn viên (từ trái sang phải) Natasha Lyonne, Ginnifer Goodwin và Leighton Meester khiến người nhìn phải đặt câu hỏi về gu thẩm mỹ. Ảnh: Reuter/WireImage/Getty Images.
Điểm trừ trong trang phục của ngôi sao truyền hình thực tế Anh Maura Higgins là chiếc áo choàng vàng nhăn nhúm. Ảnh: Getty Images/PA.
Màu sắc nổi bật chưa chắc giúp nghệ sĩ tạo điểm nhấn. Haley Kalil (trái) và Chris Perfetti đều trở nên sến súa và lạc quẻ. Ảnh: AP.