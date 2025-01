Song Hye Kyo bị chê xấu

TPO - Song Hye Kyo cắt tóc ngắn để chuẩn bị cho dự án phim mới. Tuy nhiên, mái tóc mới không được yêu thích và khiến cô trông già hơn.

Naver đưa tin mới đây, Song Hye Kyo đã xuất hiện trong show Show: Fairy Jaehyung để chia sẻ về những trải nghiệm nghề nghiệp, cũng như dự định trong thời gian tới. Nữ diễn viên gây ấn tượng với mái tóc ngắn có phần nam tính.

Tuy nhiên, hình ảnh mới của cô không nhận được sự yêu thích của khán giả. Nhiều người cho rằng kiểu tóc mới khiến Song Hye Kyo thiếu đi sự nữ tính, nhìn già dặn hơn, không quyến rũ, sang trọng như xưa.

Tuy nhiên, sắp tới Song Hye Kyo tham gia dự án phim Slowly And Intensely (tên cũ Show Business) do Netflix và Studio Dragon sản xuất. Slowly And Intensely là tác phẩm do biên kịch Noh Hee Kyung chắp bút. Phim còn có sự tham gia của Gong Yoo, lấy bối cảnh ngành truyền hình những năm 1960, kể về câu chuyện của các ngôi sao và những người đứng sau tạo nên họ.

Trước khi biến mất và dành nhiều tháng trên phim trường, Song Hye Kyo đã tham gia hai show giải trí, chia sẻ về cuộc sống. Trong Show: Fairy Jaehyung, Song Hye Kyo kể chuyện cô từng tham gia bộ phim Nhất đại tông sư của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Lúc đầu, nữ diễn viên tưởng đây chỉ là vai diễn nhỏ, ít thời gian. Tuy nhiên, bộ phim kéo dài suốt 3 năm, khiến Song Hye Kyo tưởng chừng như cô đã bị đạo diễn bắt cóc nên muốn trốn về nước. Thậm chí Vương Gia Vệ còn yêu cầu nhân viên giữ hộ chiếu của Song Hye Kyo, đề phòng cô bỏ chạy.

Trong show You Quiz on the Block, Song Hye Kyo lại chia sẻ những áp lực về tuổi tác, cần chuẩn bị cho hành trình mới.

"Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 40, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng hơn. Tôi dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa ngoại hình của mình và các đồng nghiệp trẻ tuổi. Giờ đây, tôi phải tập trung diễn xuất thật tốt, vì tôi không còn ở độ tuổi có thể dựa vào nhan sắc nữa" - nữ diễn viên thể hiện rõ quan điểm của cô về con đường diễn xuất trong tương lai.

Từng có thời gian, Hye Kyo mất định hướng, không tin tưởng vào bản thân và muốn tạm dừng công việc.

Đồng thời, Song Hye Kyo thừa nhận cô từng bị tin đồn ác ý bủa vây, những tin tức không có thực mà cô không biết phải phủ nhận thế nào. Theo truyền thông Hàn Quốc, sau khi ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo rơi vào khủng hoảng danh tiếng. Nhiều khán giả đổ lỗi cho cô đã ngoại tình dẫn tới ly hôn. Đồng thời, nữ diễn viên còn bị chê diễn xuất một màu suốt nhiều năm. Chỉ sau thành công của phim Vinh quang trong hận thù, danh tiếng của nữ diễn viên mới khôi phục.