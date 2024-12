Áp lực của Song Hye Kyo

TPO - Tại buổi họp báo tác phẩm "Dark Nuns", Song Hye Kyo xứ Hàn được khen ngợi có ngoại hình nổi bật, trẻ trung không kém nữ diễn viên kém 8 tuổi Jeon Yeo Been.

Ngày 16/12, Naver đưa tin dàn diễn viên Song Hye Kyo, Jeon Yeo Been, Lee Jin Wook và Moon Woo Jin đã có mặt tại buổi họp báo giới thiệu dự án điện ảnh Dark Nuns công chiếu vào ngày 25/1/2025. "Quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn xuất hiện với âu phục đen, để tóc ngắn, khiến nhiều khán giả nhớ tới vai diễn Moon Dong Eun trong The Glory (Vinh quang trong hận thù).

Dark Nuns là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Song Hye Kyo sau 11 năm vì vậy nữ diễn viên gặp nhiều áp lực. Bên cạnh đó, thành công của phim truyền hình The Glory cũng khiến Song Hye Kyo lo lắng.

"The Glory thành công khiến khán giả yêu mến tôi hơn. Nhận được nhiều tình cảm của công chúng phần nào tạo áp lực cho tôi. Nhưng tôi cũng muốn tận hưởng việc diễn xuất theo một cách khác. Tôi hy vọng Dark Nuns mang đến cho khán giả một cái nhìn mới lạ hơn về Song Hye Kyo", người đẹp 43 tuổi để lộ tâm lý lo lắng cho lần trở lại điện ảnh lần này.

Ngoài ra, Song Hye Kyo cho biết thử thách lớn nhất trong quá trình quay phim là việc học thuộc lời cầu nguyện bằng tiếng Latin và thực hiện các cảnh làm lễ. Nữ diễn viên nhập tâm vào diễn xuất tới mức gặp ác mộng trong thời gian quay phim.

Trong Dark Nuns, Song Hye Kyo sẽ vào vai vai nữ tu/ sơ Junia dũng cảm, kiên cường, người thực hiện một nghi thức bị cấm để cứu cậu bé bị linh hồn tà ác kiểm soát mạnh mẽ. Nữ diễn viên Jeon Yeo Been đóng nữ tu Michaela sẽ đồng hành và ủng hộ cho quyết định thực hiện nghi lễ trừ tà của Junia.

Tại họp báo, Jeon Yeo Been không giấu được sự ngưỡng mộ với đàn chị Song Hye Kyo. Nữ diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc khi được hợp tác với Song Hye Kyo, bởi cô đã thần tượng đàn chị từ hồi còn đi học.

Jeon Yeo Been khẳng định ánh mắt của Song Hye Kyo giúp nữ diễn viên có thêm sức mạnh để quay phim: "Chị ấy mạnh mẽ, vững chãi, dịu dàng, rất cuốn hút", Jeon Yeo Been chia sẻ.

Song Hye Kyo hiện tại sống bình lặng và nói không với scandal. Nữ diễn viên hiện giữ vị trí top một nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hàn Quốc, ngang hàng với Jun Ji Hyun. Mỹ nhân Trái tim mùa thu kiếm được 163.000 USD cho mỗi tập phim truyền hình (căn cứ trên mức thù lao nhận được cho mỗi tập The Glory - dự án phim mà Song Hye Kyo đóng chính gần nhất vào năm 2022-2023). Như vậy, với 16 tập phim, vợ cũ Song Joong Ki bỏ túi 2,608 triệu USD.

Song Hye Kyo là ngôi sao hiếm hoi giữ được độ nổi tiếng đỉnh cao trong suốt 3 thập niên. Cô nổi tiếng từ những năm 19 tuổi, ở mỗi độ tuổi 20-30-40 lại có tác phẩm gây sốt khắp châu Á.

Sắp tới, Song Hye Kyo còn tham gia dự án truyền hình mới cùng Gong Yoo với kinh phí khoảng 80 tỷ won (58,9 triệu USD) do Netflix sản xuất. Đây là phim cổ trang lấy bối cảnh sự phát triển của ngành kinh doanh trình diễn Hàn Quốc những năm 1980, tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Noh Hee Kyung.

Jeon Yeo Been sinh năm 1989, từng tham gia các bộ phim Đêm nơi thiên đường, Vincenzo, Thời gian gọi tên em, Cú máy ăn tiền, After My Death.