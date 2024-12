Hùng Huỳnh ăn theo sức nóng của Anh trai

TPO - Hùng Huỳnh được yêu thích nhờ chương trình Anh trai say hi. Trong ngày anh ra mắt MV mới có Hoa hậu Thùy Tiên, Đức Phúc, Thúy Ngân tới chúc mừng.

Chiều 15/12, Hùng Huỳnh ra mắt MV đầu tay mang tên Chẳng thể nhắm mắt. Buổi ra mắt của nam ca sĩ 9X nhận được sự chúc mừng từ dàn "anh trai" Đức Phúc, Erik, Đỗ Phú Quí, Phạm Đình Thái Ngân, JSol, Hải Đăng Doo, Nicky, Pháp Kiều…

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Hòa Minzy, Thùy Tiên, Thúy Ngân, MLee, Vũ Thảo My cũng khiến khán giả thích thú. Hàng trăm fan đã tới cổ vũ Hùng Huỳnh sau cơn sốt làn sóng anh trai. Họ liên tục hú hét, reo hò tên nam ca sĩ khiến buổi giới thiệu MV không khác gì buổi họp fan.

Hùng Huỳnh được yêu thích sau khi xuất hiện trong chương trình Anh trai say hi. Với vẻ ngoài điển trai, tài năng đa dạng và sự tự tin trên sân khấu, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Ăn theo sức nóng cuộc thi, Hùng Huỳnh quyết định ra mắt MV để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. MV Chẳng thể nhắm mắt là câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và lãng mạn, khắc họa chân thực tâm lý của một chàng trai trẻ đang trong quá trình theo đuổi người mình yêu.

Qua từng thước phim, khán giả dần khám phá ra chàng trai trưởng thành, biết quan tâm và tinh tế, sẵn sàng làm mọi thứ để chinh phục trái tim người mình yêu. Câu chuyện tình yêu này không chỉ đơn thuần là cuộc theo đuổi mà còn là hành trình khám phá bản thân, giúp chàng trai trưởng thành.

Trước Anh trai say hi, Hùng Huỳnh thừa nhận từng có những lúc bị chông chênh, mất lửa. Những ngày tháng làm thực tập sinh đã khiến Hùng Huỳnh mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nhờ chương trình Anh trai say hi cùng sự kết nối đầy năng lượng giữa các anh trai, anh đã tìm thấy chính mình và cháy hết mình với đam mê nghệ thuật. Giờ đây, khi đứng trên sân khấu, anh cảm nhận được rõ ràng tình cảm của khán giả dành cho mình.

Hùng Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, quê Đồng Nai. Anh mê Kpop từ nhỏ, thường cover bài nhảy của các nhóm nhạc nổi tiếng, tham gia nhiều cuộc thi vũ đạo. Hùng Huỳnh từng là thực tập sinh một công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở ở Việt Nam trong ba năm.

Năm 2023, anh tham gia show Asia Super Young do Youku và TVB sản xuất, đứng vị trí thứ 17 trong số 60 thí sinh. Hùng Huỳnh cho biết có cơ hội ra mắt trong một nhóm nhạc nam của Trung Quốc nhưng từ chối vì muốn về Việt Nam lập nghiệp.

"Mọi người hiểu rằng thị trường ở Hàn Quốc và Trung Quốc khó khăn và khắc nghiệt. Nhất là thực tập sinh người nước ngoài như mình và thậm chí ngay cả thực tập sinh của quốc gia đó cũng khó khăn, chật vật rất nhiều chứ đừng nói đến thực tập sinh nước ngoài", nam ca sĩ chia sẻ.

Cuộc sống cạnh tranh tại những môi trường khắc nghiệt từng khiến Hùng Huỳnh mất lửa đam mê. Anh lấy lại tình yêu nghề nhờ tham gia show Anh trai say hi. "Tôi đánh cược nhiều và lo sợ rằng mọi người không đón nhận mình nhưng không ngờ mọi người lại yêu thương", nam ca sĩ bộc bạch.

Với sản phẩm đầu tay, Hùng Huỳnh và ê-kíp thực hiện Chẳng thể nhắm mắt ở chất lượng âm nhạc vừa phải, an toàn. Đây là ca khúc Pop, Disco có giai điệu hấp dẫn, dễ nhớ, phù hợp cho chất giọng trầm của Hùng Huỳnh. Nhưng chính vì chất giọng trầm thiếu biến hóa của Hùng, ca khúc trôi qua mà không có nhiều điểm nhấn, cho đến đoạn hook cuối cùng cũng không đẩy được cao trào.

Dấu ấn lớn nhất trong sản phẩm này là ngoại hình của Hùng. Một trong những gương mặt điển trai nhất bước ra từ Anh trai say hi được từng góc máy trong MV khai thác triệt để khuôn mặt, hình thể. Song, mức độ đầu tư cho MV cũng ở mức trung bình, đa số bối cảnh thực hiện từ phông xanh, do đó MV này cũng chưa đột phá như kỳ vọng.