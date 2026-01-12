Nữ ca sĩ mang cả đám cưới vào rạp phim

TPO - MV mới "Trộm vía" đánh dấu sự trở lại của Vũ Thùy Linh, mang màu sắc dân gian ba miền về đám cưới truyền thống của Việt Nam. Nữ ca sĩ tạo bất ngờ trước truyền thông khi mang cả đội bê tráp đến họp báo.

Hơi thở dân gian ba miền trong bài hát cưới

MV Trộm vía của ca sĩ trẻ Vũ Thùy Linh ra mắt ngày 11/1 tiếp tục cho thấy hướng đi gắn với văn hóa truyền thống trong âm nhạc đương đại. Sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh lẫn giai điệu, đánh dấu bước chuyển sau thành công của album đầu tay Tơ đồng thánh thót.

Chọn cách giới thiệu bất ngờ, Vũ Thùy Linh tay trong tay với nam diễn viên Lâm Thanh Nhã, biến buổi ra mắt truyền thông thành đám cưới.

Vũ Thùy Linh mang đám cưới vào rạp chiếu phim - nơi tổ chức buổi ra mắt MV.

Ca khúc do nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ sáng tác, Lưu Quang Minh hòa âm, khai thác đề tài cưới hỏi theo tinh thần trẻ trung, tươi mới. Trộm vía có tiết tấu vừa phải, giai điệu vui tươi, dễ nghe, dễ nhớ. Điểm nổi bật nằm ở cách lồng ghép khéo léo chất liệu âm nhạc đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam, tạo cảm giác gần gũi mà không cũ. Lời ca giản dị, mộc mạc, kết lại bằng câu hát “Là cô dâu Việt Nam lấy chồng Việt Nam”.

Xuyên suốt bài hát, ca khúc như hướng dẫn viên đưa người nghe khám phá phong tục cưới hỏi đa dạng của các vùng miền, từ nét nền nã miền Bắc, sự mộc mạc miền Trung đến không khí rộn ràng, phóng khoáng miền Nam.

Các chi tiết văn hóa được chắt lọc vừa đủ, giúp bài hát giữ được tinh thần dân gian nhưng vẫn phù hợp với thị hiếu nghe nhạc hiện nay.

Ở Trộm vía, Vũ Thùy Linh cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách thể hiện. Giọng hát vẫn giữ được “màu” dân gian đặc trưng nhưng trở nên trẻ trung, gần gũi hơn. Cách xử lý này khác với phong cách thính phòng cổ điển cô được đào tạo tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hay lối hát đậm chất truyền thống trong album trước. Sự chuyển hướng giúp nữ ca sĩ mở rộng tệp khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Đây cũng là lúc nữ ca sĩ trẻ khẳng định nỗ lực làm mới âm nhạc dân gian theo hướng hiện đại.

MV nói không với AI

MV Trộm vía do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện, đánh dấu màn trở lại của anh sau thành công của dự án Bắc Bling. Tiếp tục trung thành với phong cách đậm bản sắc Việt, lần này Nhu Đặng mở rộng không gian từ Bắc vào Nam, xây dựng câu chuyện tình yêu khép lại bằng lễ hỏi và đám cưới truyền thống.

Hình ảnh trong MV tái hiện phong tục cưới hỏi của nhiều vùng miền, tạo nên bức tranh đa sắc về văn hóa Việt Nam. Từ mâm tráp, trang phục, nghi lễ đến ẩm thực, mỗi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng nhằm lột tả đặc trưng từng vùng.

Khác với nhiều MV chú trọng bối cảnh hoành tráng, Nhu Đặng đặt trọng tâm vào nhân vật - cô dâu, chú rể và gia đình hai bên - để khai thác cảm xúc đời thường. Góc máy gần, nhịp vừa phải giúp khán giả dễ hòa vào không khí thân thuộc.

Điểm đáng chú ý là ê-kíp không sử dụng AI trong các khâu sáng tác, hòa âm và quay dựng. Ca sĩ và ê-kíp cho rằng cảm xúc và sáng tạo của con người vẫn là yếu tố cốt lõi. Nhờ đó, sản phẩm giữ được sự chân thật cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Ngoài Vũ Thùy Linh, MV còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen mặt như diễn viên "Mưa đỏ" Lâm Thanh Nhã, Thân Thúy Hà... Các nhân vật phụ được lồng ghép tự nhiên vào không khí sinh hoạt gia đình, góp phần tăng tính kết nối cho câu chuyện.