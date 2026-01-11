Người mẫu qua đời ở tuổi 27

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Người mẫu ảnh người Nhật Bản - Fujino Aoi - qua đời ở tuổi 27. Cách đó không lâu, cô đăng tải bức thư tay thông báo giải nghệ.

Thông qua Instagram của con gái, mẹ của Fujino Aoi cho biết nữ người mẫu đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật trong suốt thời gian qua và qua đời vào ngày 5/1. Đến ngày 9/1, gia đình mới thông báo.

“Fujino Aoi đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật trong suốt thời gian qua và con bé đã rời xa chúng tôi vào ngày 5/1. Gia đình xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, yêu thương”, mẹ mẫu nữ chia sẻ.

Trong bức thư tuyên bố giải nghệ đăng tải vào đêm giao thừa, Fujino Aoi cho biết cô không thể tiếp tục giả vờ rằng mình ổn khi sức khỏe ngày càng suy kiệt. Cô nói từ tháng 7/2025 sau khi trở về quê dưỡng bệnh, thể trạng liên tục xấu đi và thừa nhận chuyện gì xảy ra cũng không phải điều bất ngờ.

blur-1.jpg﻿
gqu2reisd32frz5y9pjsa7re5o4j6avv.jpg﻿
c5650c6pavcexgmzq5k-wzlr3qg2hdn.jpg﻿
Người mẫu ảnh Fujino Aoi qua đời vì bệnh hiểm nghèo, hưởng dương 27 tuổi.

Ban đầu, Fujino Aoi hy vọng có thể tổ chức buổi livestream trên Instagram để nói lời tạm biệt người hâm mộ. Do sức khỏe không cho phép, cô đành gửi gắm tâm sự qua thư tay.

Trong bức thư cuối, nữ người mẫu viết: “Nếu một ngày nào đó, mọi người chợt nhớ ra từng có một người mẫu ảnh tên là Fujino Aoi, mong rằng các bạn chỉ nhớ đến hình ảnh tôi xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Như vậy với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi”.

Fujino Aoi ra mắt năm 2020, nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong giới mẫu ảnh nội y Nhật Bản. Cô từng đứng đầu bảng xếp hạng “100 mỹ nhân vòng một gợi cảm” do tạp chí Nhật bình chọn, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Đến năm 2023, có nguồn tin nói Fujino Aoi xác nhận mắc ung thư mô mềm ác tính, có nguồn cho hay cô mắc u khoang cạnh họng, buộc phải tạm dừng hoạt động để điều trị. Sau thời gian điều trị, Fujino Aoi từng quay lại hoạt động vào tháng 8/2024. Đến cuối tháng 3 năm sau thì rời công ty quản lý, cô chính thức giải nghệ vào ngày 31/12/2025.

Hà Trang
