Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Diễn viên Kim Hiền ly hôn

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hồ sơ tại Tòa Thượng thẩm bang California (hạt Orange, Mỹ) cho thấy Kim Hiền hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Việt kiều Andy Lê sau hơn bảy năm chung sống. Phán quyết được ban hành tháng 7/2025, cả hai cùng nuôi con chung.

Theo hồ sơ tại Tòa Thượng thẩm bang California (hạt Orange, Mỹ), Kim Hiền là người nộp đơn yêu cầu chấm dứt hôn nhân. Tài liệu ghi nhận hai bên đăng ký kết hôn ngày 13/7/2015, chính thức ly thân ngày 1/5/2023 sau hơn 7 năm chung sống.

Nữ diễn viên gửi đơn xin ly hôn lên tòa án ngày 8/5/2023. Ngày 3/7/2025, Kim Hiền tiếp tục nộp đơn yêu cầu xét xử mặc định do chồng cũ không phản hồi đơn ly hôn theo quy định tố tụng.

Ngày 17/7/2025, tòa ra phán quyết Kim Hiền và Andy Lê ly hôn, áp dụng hình thức nuôi con chung, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng ngang nhau.

604823788-1409457967214198-4114110987772475112-n-1.jpg
600361113-1399844371508891-5982042894476381761-n.jpg
Trang cá nhân của Kim Hiền gần đây đăng ảnh cùng các con và thú cưng.

Kim Hiền sinh năm 1982, nổi tiếng với vai Út Ráng trong phim truyền hình Hương phù sa (đóng cùng Tăng Thanh Hà, Trương Minh Quốc Thái). Cô còn xuất hiện trong các phim Mùi ngò gai, Dốc tình, Thiên mệnh anh hùng... Năm 2015, cô kết hôn với doanh nhân Andy Lê và sang Mỹ định cư.

Sau khi lấy chồng, Kim Hiền gần như không hoạt động showbiz. Trang cá nhân của nữ diễn viên chỉ cập nhật cuộc sống đời thường. Gần đây, cô đăng bài viết ẩn ý chuyện ly hôn, xoay quanh cuộc sống tại Mỹ cùng hai con.

"Có những điều mình đã đi qua không cần phải giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu", nữ diễn viên chia sẻ.

Trước đó, Kim Hiền đăng ảnh cùng hai con, gọi các con là chỗ dựa tinh thần quan trọng. Khán giả đặt nhiều câu hỏi về tình trạng hôn nhân nhưng diễn viên không phản hồi. Cô chỉ trả lời đồng nghiệp, khán giả để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống.

Kim Hiền trải qua cuộc hôn nhân đầu với DJ Phong và có một con trai. Con trai theo cô sang Mỹ định cư từ năm 2005.

Trạch Dương
#Ly hôn Kim Hiền và chồng Mỹ #Chia sẻ cuộc sống sau ly hôn #Thông tin về diễn viên Kim Hiền #Nuôi con chung và quyền quyết định #Hôn nhân và cuộc sống tại Mỹ

Cùng chuyên mục