Thu Ngân có gì để kế nhiệm Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng?

TPO - Sau khi Bảo Ngọc đăng quang hoa hậu năm 2022 và hai mùa tiếp theo đều có đại diện đạt thành tích á hậu, Miss Intercontinental trở thành cuộc thi được khán giả đặt kỳ vọng cao. Năm nay, Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân đại diện Việt Nam, áp lực nối dài thành tích tại sân chơi sắc đẹp có tuổi đời 53 năm.

Ngày 11/1, Á hậu Thu Ngân được trao sash Miss Intercontinental Vietnam 2025, chuẩn bị tham gia Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 diễn ra ở Ai Cập từ giữa tháng 1.

Thu Ngân được khán giả đặt nhiều kỳ vọng khi tham gia cuộc thi giữa lúc Việt Nam giữ chuỗi thành tích cao ba năm liên tiếp tại Miss Intercontinental, bao gồm chiến thắng của Lê Nguyễn Bảo Ngọc năm 2022, á hậu 2 của Hera Ngọc Hằng năm 2023 và á hậu 3 của Bùi Khánh Linh năm 2024. Chuỗi thành tích này giúp Việt Nam được xếp vào nhóm ứng viên đáng chú ý, tạo mong đợi Thu Ngân duy trì thứ hạng cao cho Việt Nam.

Hai thiết kế được Thu Ngân mang đến Miss Intercontinental lần thứ 53.

Tại buổi nhận sash, Thu Ngân công bố video giới thiệu gửi ban tổ chức Miss Intercontinental. Video thuyết trình xoay quanh câu chuyện cá nhân, nét văn hóa Việt Nam và thông điệp hướng đến tinh thần đại diện quốc gia. Đây là phần thi được Miss Intercontinental đánh giá cao trong những năm gần đây, đóng vai trò như vòng hồ sơ truyền thông để ban tổ chức nắm năng lực ứng viên trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

Trang phục văn hóa dân tộc được Thu Ngân mang đến Miss Intercontinental mang tên Châu Ro cầu mùa, lấy cảm hứng từ đời sống đồng bào Châu Ro. Thiết kế hoành tráng từng đạt giải Nhì tại cuộc thi National Costume thuộc Miss Grand Vietnam 2025.

Việc lựa chọn chất liệu tái chế và khai thác văn hóa của đồng bào thiểu số cho thấy định hướng kể chuyện văn hóa và môi trường, xu hướng ngày càng phổ biến tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Trang phục dạ hội trình diễn đêm chung kết có tên “Desert Flame”, lấy hình tượng ngọn lửa giữa sa mạc - hình ảnh gắn với văn hóa Ai Cập, nước chủ nhà cuộc thi. Đây được xem là lựa chọn nhằm tạo sự tương thích văn hóa với địa điểm tổ chức.

Đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental các mùa giải trước gồm Á hậu Thúy An (2019), Á hậu Bùi Khánh Linh (đương kim Á hậu Liên lục địa) và Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023 tại buổi trao sash cho Thu Ngân.

Thu Ngân sang Ai Cập từ ngày 12/1, chuẩn bị cho các hoạt động đồng hành tại Miss Intercontinental. Cuộc thi diễn ra trong hai tuần, đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 29/1 tại Sahl Hasheesh, Ai Cập.

Thu Ngân sinh năm 2003, cao 1,72 m, tốt nghiệp xuất sắc ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ. Cô đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023 và đăng quang Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025.

Việc kế nhiệm chuỗi thành tích tạo ra áp lực nhất định cho Thu Ngân. Khác với giai đoạn 2022 khi Bảo Ngọc được xem là ẩn số, đại diện Việt Nam từ 2023 trở đi bước vào Miss Intercontinental với vị thế của quốc gia đạt thành tích, khiến kỳ vọng từ khán giả lẫn giới chuyên môn tăng lên.