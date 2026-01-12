Trấn Thành đóng phim bom tấn Hàn Quốc

TPO - Trấn Thành đang tích cực bàn bạc để tham gia dự án "Thanh kiếm của Godumakhan" của Hàn Quốc. Bạn diễn của anh là tài tử nổi tiếng Park Bo Gum.

Ngày 12/1, trang Star News của Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Cha Seung Won từ chối tham gia dự án Thanh kiếm của Godumakhan (tên tiếng Anh: The Sword: A Legend of the Red Wolf) cùng Park Bo Gum. Trấn Thành đang là sự lựa chọn thay thế được các nhà sản xuất Hàn Quốc nhắm tới.

Theo Star News, bộ phim dự kiến khởi quay vào tháng 8/2025, tuy nhiên kéo dài tới tận năm nay. Vì xung đột lịch trình nên Cha Seung Won không thể tham gia. "Cha Seung Won cuối cùng đã quyết định từ chối tham gia dự án Thanh kiếm của Godumakhan. Vai diễn của anh sẽ do nam diễn viên nổi tiếng của Việt Nam Trấn Thành đảm nhận", Star News viết.

Cha Seung Won không thể tham gia phim với Park Bo Gum, tạo cơ hội cho Trấn Thành.

Thanh kiếm của Godumakhan là dự án điện ảnh cổ trang lớn của Hàn Quốc, được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Han Min, người đứng sau thành công của các siêu phẩm điện ảnh như Đại thủy chiến (2014), Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy, Đại hải chiến Noryang - Biển chết... Chính vì vậy, thông tin Trấn Thành tham gia vào ê-kíp làm phim bom tấn của Hàn Quốc gây chấn động mạng xã hội.

Nhiều khán giả Việt Nam mong chờ sự xuất hiện của Trấn Thành và đánh giá cao khả năng diễn xuất, hóa thân vào các nhân vật của đạo diễn nghìn tỷ đầu tiên tại Việt Nam. Trong đó, khán giả liệt kê các ưu điểm của nam diễn viên như nhiệt huyết với diễn xuất, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn khá tốt, có danh tiếng cao tại Việt Nam, khả năng thu hút sự chú ý của truyền thông và kéo khán giả tới rạp.

"Trấn Thành có nhiều tranh cãi về vấn đề thái độ, nhưng năng lực của anh ấy thì xịn thật mà", "Nếu tin là thật thì công nhận Trấn Thành đỉnh", "Ủng hộ nghệ sĩ Việt vươn ra thế giới", là bình luận của những khán giả tán thành với quyết định chọn diễn viên của ê-kíp Hàn Quốc.

Nhiều khán giả ủng hộ Trấn Thành thử sức tại thị trường Hàn Quốc.

Các phim của đạo diễn Kim Han Min được đánh giá cao về chất lượng, chi phí sản xuất lớn.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng Cha Seung Won và Trấn Thành có sự khác biệt lớn về ngoại hình, khí chất, việc nhà sản xuất lựa chọn Trấn Thành thay thế khá khó hiểu.

Bên cạnh đó, khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng trước thông tin Trấn Thành sẽ đóng chung với Park Bo Gum. "Đây là phim cổ trang mà, sao lại để một diễn viên nước ngoài đóng phim cổ trang lịch sử", "Hàn Quốc hết diễn viên rồi à", "Tự nhiên tụt hẳn kỳ vọng", "Vậy anh ấy sẽ đọc thoại bằng tiếng gì", "Joo Won từng đóng vai người nước ngoài xuất thân từ Đột Quyết mà. Có lẽ Cha Seung Won cũng thể hiện nhân vật ngoại quốc. Dù hơi tiếc nhưng cũng tò mò xem việc tuyển chọn diễn viên ngoại quốc cho vai này sẽ thế nào", "Tìm hiểu thử thì thấy Trấn Thành rất nổi tiếng tại Việt Nam, là đạo diễn có doanh thu cao nhất"...

Bộ phim The Sword: A Legend of the Red Wolf kể về một chiến binh bị mất trí nhớ sau cuộc chiến. Sau đó, anh bị cuốn vào cuộc huyết chiến tranh giành thanh kiếm huyền thoại Godumakhan của Goguryeo.Phim dự kiến bấm máy vào đầu năm 2026.