Văn hóa

Google News

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận số lượng tác phẩm lớn chưa từng có

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc tiếp nhận gần 1.000 tác phẩm có ý nghĩa và giá trị rất lớn với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đó là những tài sản quốc gia mà bảo tàng có trách nhiệm gìn giữ.

Ngày 12/1, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận gần 1.000 tác phẩm do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao. Đây là đợt tiếp nhận tác phẩm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử hoạt động của bảo tàng.

Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - khẳng định việc tiếp nhận gần 1.000 tác phẩm có ý nghĩa và giá trị rất lớn. Đây là tài sản của quốc gia mà Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm lưu giữ.

z7422247935526-d3bba001ee79098780313b3ba72c8d13.jpg
Lễ tiếp nhận quy mô lớn chưa từng có ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

"Đây là những thành quả lao động sáng tạo miệt mài của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Các tác phẩm phong phú về chất liệu và loại hình, chỉ chứa đựng những giá trị sâu sắc về nghệ thuật mà còn cả giá trị lịch sử, phản ánh hơi thở của đời sống và sự chuyển mình của mỹ thuật Việt Nam qua các giai đoạn", ông Nguyễn Anh Minh nói.

Những kiện tiêu chuẩn tại bảo tàng cũng đảm bảo kéo dài tuổi thọ và sự vẹn toàn của di sản.

Trong gần 1.000 tác phẩm được chọn lọc từ bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam, giới chuyên môn đề cập ba nhóm tác phẩm tiêu biểu.

Trước hết là nhóm tranh cổ động (áp phích) có niên đại những năm 1950, nhóm tranh, tượng được sáng tác trong khoảng 20 năm trở lại đây và nhóm tranh đồ họa nước ngoài có chất lượng nghệ thuật cao. Một số tên tuổi nổi bật ở nhóm tranh này là Thang Trần Phềnh, Hồ Văn Lái, Hoàng Lập Ngôn.

z7422291664176-6a3fd5dceddc3e317472d950b777986a.jpg
img-8519.jpg
Tranh của họa sĩ Ngô Mạnh Lân (trái) và Nguyễn Thọ Tường.

Điểm nhấn thứ hai là bộ tranh, tượng hiện đại của nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc trong thời kháng chiến và hòa bình, xây dựng đất nước. Có thể kể đến những họa sĩ như Ngô Mạnh Lân, Nguyễn Thanh Châu, Trọng Cát thuộc thế hệ họa sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp, hai họa sĩ Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Lâm thuộc hội Họa sĩ Trẻ nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975.

Ngoài ra, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn bổ sung thêm vào bộ sưu tập tác phẩm của những họa sĩ nổi bật khác như họa sĩ Trương Bé, Đỗ Thị Ninh, Kà Kha Sam và một số tranh đồ họa nước ngoài.

z7422248094418-935bb6e5777438cd504a0b8911aa6c99.jpg
img-8520.jpg
Công chúng chiêm ngưỡng các tác phẩm.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - cho biết bộ sưu tập được lưu giữ đến nay là kết quả của một quá trình dài, kết tinh từ nhiều nỗ lực bền bỉ và tâm huyết sáng tạo của các thế hệ họa sĩ và sự tin tưởng gửi gắm đến Hội Mỹ thuật Việt Nam 60 năm qua. Các tác phẩm được tiếp nhận, trưng bày trong không gian Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là sự ghi nhận đối với chính tác giả.

Ngọc Ánh
#Mỹ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục