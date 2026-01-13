Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Thu An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Như vậy, số ngày nghỉ trong năm 2026 tăng lên, tổng số gần 30 ngày.

Theo Điều 112, Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Tùy vào từng năm cụ thể, các ngày nghỉ lễ trùng với cuối tuần hoặc được hoán đổi ngày làm việc, tổng số ngày nghỉ thực tế có thể thay đổi. Năm 2026, người lao động có tổng cộng 26 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề), là năm có số ngày nghỉ nhiều nhất trong các năm trở lại đây.

Tết Dương lịch 2026: Nghỉ 4 ngày

Người dân vừa trải qua kỳ nghỉ Tết dương lịch khá dài, kéo dài 4 ngày liên tục. Theo văn bản của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ sáu ngày 2/1 sang thứ bảy ngày 10/1.

Như vậy, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ 1/1 đến 4/1.

image.jpg
Khách du lịch đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. Ảnh: Duy Phạm.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ: Nghỉ 9 ngày liền

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 liên tiếp 9 ngày. Cụ thể, lịch nghỉ bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần, từ ngày 14/2/2026 (27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày

Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (26/4 Dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4).

Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4.

Dịp 30/4 và 1/5: Nghỉ 4 ngày

Hai ngày lễ lớn là 30/4 và 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

123.jpg
Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày hứa hẹn tạo cú hích cho ngành du lịch.

Quốc khánh 2026: Nghỉ 5 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm 1/9 (ngày liền kề trước) và chính lễ 2/9. Văn bản của Bộ Nội vụ thông báo hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8).

Như vậy, tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến hết 2/9. Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc sau.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Nghỉ một ngày

Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa. Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ ba.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026 tăng lên 26 ngày, gồm nghỉ chính thức và nghỉ cuối tuần, hoán đổi.

Thu An
#nghỉ lễ #Tết 2026 #nghỉ dài #người lao động #quốc lễ #nghỉ lễ Việt Nam #kỷ lục

Xem thêm

Cùng chuyên mục