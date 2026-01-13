Steven Nguyễn sau 'Mưa đỏ'

TPO - "Không giới hạn" là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện chân thực những trận thiên tai lớn như động đất hay những lần cứu hộ cứu nạn đặc biệt như sập mỏ, rò rỉ khí hoá học. Vai nam chính được giao cho Steven Nguyễn (Huy Nguyễn).

Bộ phim Không giới hạn khai thác hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt là vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi ra mắt phim, Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) - cho biết phim do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Quân đội nhân dân Việt Nam sản xuất. Phim của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu làm nổi bật vai trò của Bộ Tổng Tham mưu trong chỉ đạo, điều hành các tình huống khẩn cấp như thiên tai, thảm họa.

Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu (giữa) chia sẻ quá trình sản xuất phim.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh nỗ lực của ê-kíp sản xuất. Phim được khảo sát, xây dựng và thực hiện trong thời gian không dài, bối cảnh hiện trường rộng, đông đảo lực lượng tham gia, sử dụng nhiều trang thiết bị, khí tài hiện đại trong điều kiện thời tiết, khí hậu phức tạp.

Vai nam chính - Trung tá Đào Minh Kiên (Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Tham mưu) - được giao cho Steven Nguyễn (Huy Nguyễn). Nam diễn viên cho biết anh rất vui khi nhận vai chính diện, từng di chuyển giữa TPHCM và Hà Nội tới vài lần để thử vai.

"Đây là bộ phim đầu tiên tôi ra Bắc để quay, ban đầu có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, dù là đoàn phim trong Nam hay ngoài Bắc thì cũng đều là những tâm hồn nghệ thuật gặp nhau, nên cách làm việc không có quá nhiều khác biệt", diễn viên nói.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong phim mới.

Cảnh quay mà Steven Nguyễn nhớ nhất có sự góp mặt của diễn viên Tô Dũng, hai người phải diễn xuất trong bối cảnh khói rất dày, tái hiện thảm họa ở nhà máy. "Tôi phải đeo mặt nạ nên bị khó thở, tâm lý căng thẳng tột độ. Có lúc tôi muốn xin nghỉ, nhưng nhìn xung quanh thấy anh em ai cũng cố gắng, tôi lại tự nhủ phải vượt qua. Đúng như tên phim, đó là lúc bản thân vượt qua những giới hạn tưởng như không thể”, Steven Nguyễn chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu khen Steven Nguyễn có phẩm chất của quân nhân nhờ thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Steven Nguyễn được kỳ vọng tạo thành một cặp đôi quân nhân với Minh Trang trong vai nữ sĩ quan IT.

Tại buổi ra mắt truyền thông, Minh Trang nhận được câu hỏi về khả năng đài từ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là điểm yếu của nữ diễn viên. Minh Trang cho biết cô phải cảm ơn đạo diễn Đức Hiếu vì giúp cô học hỏi được nhiều điều khi làm phim. "Tôi có thể không phải người tốt nhất nhưng sẽ nỗ lực nhiều nhất để hoàn thành vai diễn này", nữ diễn viên khẳng định.

Anh Đào, Tô Dũng có vai diễn mang màu sắc mới.

Không giới hạn xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục cứu hộ, cứu nạn. Kiên mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa từng được hóa giải.

Ở đó, Kiên gặp Lợi (Tô Dũng) - Phó chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, em trai của đồng đội đã mất - người luôn cho rằng sự ra đi của anh trai mình là bởi sai lầm của Kiên. Giữa họ là quá khứ, oán trách, là những khoảng lặng không thể nói thành lời. Cũng tại địa phương này, Kiên cùng đồng đội đối diện với hàng loạt tình huống cứu hộ quy mô lớn, từ tai nạn cháy tàu trên biển, sập mỏ, cho đến cháy nhà máy hóa chất.

Nhà sản xuất khẳng định phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội để xây dựng kịch bản, phục dựng bối cảnh. Không giới hạn có thể là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện chân thực, sinh động những trận thiên tai lớn như động đất hay những lần cứu hộ cứu nạn đặc biệt như sập mỏ, rò rỉ khí hoá học.