Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

TPO - Diễn viên Trương Minh Cường trở lại với dự án điện ảnh sau "Lật mặt 7: Một điều ước" với vai diễn ông trùm phản diện. Sau quãng thời gian không thành công tại Mỹ và đối mặt với giai đoạn trầm cảm tưởng chừng không thể vượt qua, anh quyết định trở về Việt Nam, dồn toàn lực cho điện ảnh. Ở tuổi U50, nam diễn viên lựa chọn bắt đầu lại hành trình chinh phục màn ảnh rộng, kiên trì tìm kiếm “đỉnh cao lần hai”.

Không sợ lép vế

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác đánh dấu sự trở lại của Trương Minh Cường trên màn ảnh rộng sau thành công của Lật mặt 7: Một điều ước. Tại buổi giới thiệu, ê-kíp làm phim chia sẻ về hành trình làm phim 10 năm đầy khó khăn. Theo đó, phim phải đổi tên 2 lần, thay diễn viên nữ chính, viết lại kịch bản, quay lại và tìm thêm đạo diễn để hoàn thiện phim.

Phiên bản đầu tiên của phim được khởi động vào năm 2016 với tên Sứ mạng sinh tử. Trương Minh Cường từ Mỹ về Việt Nam để đóng phim, nhưng bị tai nạn gãy tay. Sau đó dự án gặp trục trặc nên phải dừng lại. Đến năm 2023, nhà sản xuất khởi động lại với tên gọi khác, nhưng phải tạm dừng một lần nữa vì mọi chuyện không thuận lợi. Đến nay, bộ phim đã được hoàn thành, do hai đạo diễn Trần Thanh Đa, Trần Hòa Bình thực hiện với tên gọi Chiến Nam: Ve sầu thoát xác.

Phim thuộc thể loại võ thuật, hành động, phá án xoay quanh hành trình tìm ra sự thật kéo dài 10 năm của cảnh sát Chiến Nam khi anh bị cuốn vào mạng lưới tội phạm nguy hiểm liên quan đến Tập đoàn Thái Minh Legend.

Trương Minh Cường trở lại màn ảnh rộng sau thành công của Lật mặt 7: Một điều ước.

Phim ra mắt ngay sau thời điểm Truy tìm Long Diên Hương - phim hành động "Made in Việt Nam" được săn đón nhất thời gian qua - rời rạp. Nhiều người cho rằng đây sẽ là áp lực khá lớn cho nhà sản xuất, ê-kíp làm phim, tuy nhiên trả lời về vấn đề này, diễn viên Triệu An khẳng định bản thân và đoàn làm phim không sợ lép vế.

"Khi được hỏi có lo sợ việc so sánh với những bộ phim khác hay không, chúng tôi có thể khẳng định là không. Tôi tin rằng với khát khao cống hiến và sự tâm huyết của toàn bộ ê-kíp, bộ phim mang đến cho người xem một câu chuyện trọn vẹn và cảm xúc chân thật. Nếu khán giả cảm nhận được và giới thiệu bộ phim với nhau, đó đã là kết quả tốt nhất đối với chúng tôi và cũng là điều khiến chúng tôi không hề e ngại trước bất kỳ sự so sánh nào", diễn viên Triệu An chia sẻ.

Diễn viên Triệu An cho biết bản thân và đoàn làm phim không sợ lép vế trước một số phim khác cùng thể loại.

Nam diễn viên nhấn mạnh việc dành 10 năm để hoàn thành phim là cả một chặng đường đầy khó khăn với nhiều áp lực và thử thách khác nhau dành cho ê-kíp. Việc phim ra rạp là minh chứng cho những nỗ lực ấy. Tuy nhiên, anh không phủ nhận việc một dự án kéo dài suốt 10 năm khó tránh khỏi những hạn chế nhất định, đặc biệt là ở kịch bản, bởi nó được hình thành từ rất lâu trước đây, trong một bối cảnh thị trường khác.

"Điều chúng tôi muốn chứng minh là tinh thần làm nghề nghiêm túc của ê-kíp, từ đạo diễn, diễn viên cho đến bộ phận tâm lý nhân vật. Chính sự khác biệt trong cách tiếp cận và sự bền bỉ ấy đã tạo nên giá trị riêng và là yếu tố làm nên thành công của bộ phim. Với chúng tôi, mỗi thành viên đều là một “chiến binh”, luôn cố gắng đứng vững cùng nhau để đạt được những kết quả cụ thể", diễn viên Triệu An cho biết.

Đạo diễn Trần Thanh Đa chia sẻ về điểm mạnh của phim.

Đạo diễn Trần Thanh Đa thông tin thêm điểm mạnh của phim nằm ở phần hành động, nhưng không đi theo lối mòn quen thuộc. Thay vào đó, phim xây dựng các cảnh hành động gắn chặt với kịch tính của câu chuyện, mang màu sắc hiện đại và một cách kể hoàn toàn mới.

Nam đạo diễn khẳng định khi hành động được đặt đúng chỗ, đúng vai trò - như cách những ê-kíp hành động hàng đầu hiện nay đang làm - dự án điện ảnh này sẽ tạo nên cảm giác mới mẻ và cho thấy sự phù hợp rõ nét với thị hiếu của giai đoạn hiện tại.

Bộ phim lấy đi nhiều thứ của Trương Minh Cường

Trong phim diễn viên Trương Minh Cường là trùm xã hội đen, sở hữu nhiều bất động sản khắp cả nước. Anh hóa thân thành nhân vật mang dáng vẻ quyền lực, toan tính. Chia sẻ lý do chọn kịch bản này, Trương Minh Cường cho biết bản thân muốn thể hiện một vai diễn hoàn toàn khác biệt.

"Ở phim này, khán giả có thể thấy một hình ảnh khác của tôi. Tôi là người không chuyên về võ, tôi đóng vai bi nhiều hơn. Trong quá trình quay, tôi bị chấn thương nhiều. Không chỉ bị gãy tay mà cơ thể, gương mặt cũng bị trầy xước nhiều. Có cảnh hành động tôi phải bay thẳng vào tấm kính lớn. Sau khi quay xong, tôi bị xước từ trên xuống, chảy máu và vết thương đó nay đã thành sẹo", diễn viên Trương Minh Cường chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết thêm nhiều phân đoạn mà bình thường không diễn viên nào dám thực hiện, anh vẫn quyết tâm tự mình đảm nhận để giữ trọn mạch cảm xúc của phim.

Sau khoảng thời gian trầm cảm, Trương Minh Cường cho biết sẽ trở lại với vai trò nhà sản xuất trong năm 2026.

Sau khoảng thời gian không thành công ở Mỹ, trải qua giai đoạn trầm cảm đến nỗi tưởng chừng không vượt qua nổi, nam diễn viên cho biết mong muốn được tiếp tục dồn sức cho đam mê điện ảnh.

"Nếu đỉnh cao của thanh xuân đã rực rỡ, tôi tự hỏi đỉnh cao của tuổi già sẽ ra sao. Tôi muốn trải nghiệm điều đó và lựa chọn thể hiện mình thông qua màn ảnh rộng, nơi tôi sẵn sàng dốc toàn lực cho từng vai diễn. Ở thời điểm này, tôi xác định dành trọn tâm sức cho hành trình trở lại lần hai, dù biết đó là con đường vô cùng gian nan, giống như một người đã lớn tuổi phải leo lại ngọn núi cũ. Khi sức khỏe và năng lượng không còn như xưa, mọi nỗ lực đều phải gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều lần so với thời trẻ", Trương Minh Cường bộc bạch.

Anh cho biết cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần trở lại này. Theo kế hoạch, trong năm 2026, Trương Minh Cường xuất hiện với vai trò nhà sản xuất. Nam diễn viên đã có thời gian theo học ngành sản xuất. Cũng với vai trò mới, Trương Minh Cường đã dành thời gian xem hầu hết bộ phim đang chiếu ngoài rạp, bởi đây là lúc anh cần tìm hiểu kỹ từng dự án, từng gương mặt nhằm thể hiện sự nỗ lực, sự nghiêm túc cho kế hoạch của mình trong năm 2026.