Kim Hiền sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ

TPO - Sau gần 8 năm gắn bó với doanh nhân tại Mỹ, diễn viên Kim Hiền khép lại cuộc hôn nhân thứ hai. Ở tuổi 44, cô chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung nuôi dạy hai con và xây dựng công việc riêng nơi xứ người.

Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ

Tin diễn viên Kim Hiền ly thân chồng Việt Kiều xuất hiện từ 1/5/2023 và hoàn tất thủ tục ly hôn sau 2 năm đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Lâu nay Kim Hiền không còn xuất hiện ở showbiz, người hâm mộ chỉ biết thông tin cô thông qua những chia sẻ trên mạng xã hội.

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TPHCM, bén duyên nghệ thuật từ sớm. Cô ghi dấu ấn với vai trò diễn viên nhí và được khán giả yêu mến nhờ gương mặt sáng, lối diễn tự nhiên. Những năm sau đó, Kim Hiền tiếp tục hoạt động sôi nổi với nhiều vai trò người mẫu, MC, diễn viên truyền hình và điện ảnh.

Diễn viên Kim Hiền sau khi không còn xuất hiện ở showbiz.

Tên tuổi cô gắn liền với loạt phim ăn khách như Dốc tình, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng, Hương phù sa, Cánh chim mặt trời… Kim Hiền từng nhận giải Diễn viên nhí xuất sắc ở thể loại phim truyện nhựa, cùng nhiều giải thưởng khác như Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng…

Sự nghiệp ổn định nhưng đường tình duyên của Kim Hiền lại nhiều thăng trầm. Năm 2010, cô kết hôn với DJ Hoàng Phong sau sáu năm yêu nhau và có chung một con trai. Cuộc tình này không kéo dài được lâu, hai người “đường ai nấy đi” sau hai tháng.

Tháng 7/2015, cô tái hôn với doanh nhân Andy Hải Lê và sinh con gái thứ hai tại Mỹ. Cô dần rút lui khỏi giới giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và chuyển hướng sang kinh doanh. Những năm đầu, nữ diễn viên từng chia sẻ nhận được sự hỗ trợ từ chồng.

Diễn viên Kim Hiền và chồng cũ Andy.

Chia sẻ về những khó khăn khi mới qua Mỹ, Kim Hiền nói: “Bước qua Mỹ là tôi thấy khó khăn rồi bởi lúc đó tôi mới sinh em bé, không hiểu hết luật bên này. Tôi phải va chạm rất nhiều và chính những va chạm đó khiến tôi suy nghĩ chín chắn, trưởng thành. Sau ba năm, để nói trưởng thành hết thì chưa, nhưng tôi đã trưởng thành được 80% từ tư tưởng của mình".

Thời gian này, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường nơi đất khách, chăm sóc con cái… Đến năm 2021, có nhiều thông tin vợ chồng diễn viên rạn nứt tình cảm. Kim Hiền cũng không còn chia sẻ hay cập nhật về cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội.

Cuộc sống bình yên sau ly hôn

Ở tuổi 44, Kim Hiền cho biết cô đang tận hưởng giai đoạn bình yên. Thời gian qua, cô thường có những chia sẻ ẩn ý, nhắc đến những yêu thương từng rất gần rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống buộc bản thân phải học cách mạnh mẽ hơn. Cô cho biết không buồn vì mất mát, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu đậm.

Nữ diễn viên thừa nhận không phải ai cũng hiểu đúng về mình, song chọn im lặng, sống tử tế và giữ lòng sự ngay thẳng.

Cô hiện sống cùng hai con trong ngôi nhà có sân vườn rộng rãi tại California. Kim Hiền dành phần lớn thời gian đưa đón con, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Con trai lớn Sonic đã 18 tuổi, con gái Yvona, 10 tuổi. Kim Hiền tạo điều kiện cho con tham gia các lớp năng khiếu, lo toan cho con đầy đủ đời sống tinh thần.

Nữ diễn viên cho hay các con là nguồn động lực lớn nhất giúp cô tiếp tục phát triển cuộc sống tại Mỹ. Vào mỗi cuối tuần, Kim Hiền ưu tiên thời gian cho gia đình nhỏ, cùng con vui chơi, dạo phố, chăm sóc thú cưng.

Ngoài chăm con, Kim Hiền duy trì lối sống lành mạnh với các bộ môn như yoga, gym để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Cô không ngại chia sẻ hình ảnh để mặt mộc, ăn mặc giản dị, được khán giả khen ngợi nhan sắc trẻ trung, thần thái tươi tắn.

Về công việc, Kim Hiền làm MC cho một số chương trình, tham gia các dự án phim chiếu mạng, bán hàng online. Cô còn phát triển kênh YouTube, đi nhiều nơi để quay vlog, giới thiệu cảnh đẹp và cuộc sống thường ngày. Thu nhập từ các hoạt động này giúp cô chủ động tài chính, ổn định cuộc sống sau ly hôn.

Sau những biến cố, Kim Hiền chọn cách sống kín tiếng, hạn chế nhắc đến chồng cũ. Cô chỉ chia sẻ về các con, sở thích cá nhân và công việc thường ngày. Với nữ diễn viên, hiện tại là giai đoạn viên mãn khi nội tâm vững vàng, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe ổn định và tài chính chủ động.