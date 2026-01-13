Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn

TPO - Kiều Minh Tuấn không kìm được nước mắt khi chia sẻ về vai diễn người cha đơn thân tại buổi công chiếu "Con kể ba nghe". Bộ phim tôn vinh nghệ sĩ xiếc thông qua giải quyết mâu thuẫn gia đình giữa cha và con.

Kiều Minh Tuấn và dàn nghệ sĩ chia sẻ tại buổi ra mắt phim. Video: Hồng Phúc.

Tối 12/1, ê-kíp Con kể ba nghe tổ chức buổi công chiếu dành cho giới truyền thông và nghệ sĩ tại TPHCM. Sự kiện có sự tham dự của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, dàn diễn viên chính Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh, Quốc Khánh, Lê Lộc, Yến Nhi, Mai Cát Vi...

Dàn ca sĩ gồm Hieuthuhai, Lê Dương Bảo Lâm, Anh Tú Atus, Karik, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Đinh Tiến Đạt, Lê Giang, NSND Kim Xuân, Hứa Vĩ Văn, Vân Trang đến mừng Kiều Minh Tuấn trở lại điện ảnh. Chương trình còn có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ xiếc - yếu tố chính được khai thác trong Con kể ba nghe.

Trong phần giao lưu sau buổi chiếu, Kiều Minh Tuấn bật khóc khi được hỏi về hành trình hóa thân thành ông Thái, nghệ sĩ xiếc, cha đơn thân trong phim.

“Tôi mất cha từ sớm nên kỷ niệm giữa hai cha con không nhiều. Tôi cũng chưa có con nên việc thể hiện cảm xúc của người cha dành cho con là thử thách lớn. Xem lại phim, tôi nhớ cha nên không kìm được cảm xúc”, Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết thêm nhân vật đòi hỏi nhiều cảnh biểu diễn xiếc và hành động, trong khi bản thân đang trong giai đoạn giảm cân nghiêm ngặt. Để giữ sự chân thực, anh hạn chế sử dụng cascadeur.

Dàn diễn viên chính tại buổi ra mắt.

Ở tuyến nhân vật Minh, Hạo Khang cho biết anh xúc động khi xem lại tác phẩm: “Xem phim tôi lại nhớ đến cha. Tôi tự hỏi nếu mình ‘hư’ như Minh trong phim thì có được ba đồng hành như ông Thái hay không”. Theo Hạo Khang, đây là vai diễn có nhiều phân đoạn tâm lý, thể hiện trạng thái giằng co của tuổi vị thành niên giữa mong muốn được thấu hiểu và cảm giác bị áp đặt.

Ở góc nhìn của phụ huynh, diễn viên - ca sĩ Phương Thanh chia sẻ: “Cha mẹ thương con thật nhưng đôi khi lại không có thời gian hoặc không biết cách để quan tâm đúng. Phim khiến tôi nhìn lại cách yêu thương con mình”.

Nữ ca sĩ nói thêm câu chuyện trong phim chạm đến vấn đề khoảng cách thế hệ mà nhiều gia đình hiện nay phải đối diện.

Chia sẻ về thông điệp tác phẩm, đạo diễn Đỗ Quốc Trung nói: “Bộ phim lấy đề tài vấn đề xã hội đang được quan tâm, nhưng không cổ xúy cũng không lên án ai. Tôi mong khán giả cảm thấy câu chuyện này đáng chú ý. Hy vọng phim như một cái ôm dành cho những người đang tổn thương”.

Ba kể con nghe tôn vinh diễn viên xiếc, phản ánh khúc mắc gia đình giữa cha và con.

Ngoài mạch tâm lý gia đình, Con kể ba nghe còn tập trung tái hiện đời sống của nghệ sĩ xiếc, bộ môn biểu diễn đòi hỏi kỹ thuật nhưng ít xuất hiện trên màn ảnh Việt. Phim có sự cố vấn chuyên môn của NSND Hoàng Hữu Mười (Phi Vũ), người có hơn 47 năm gắn bó với sân khấu xiếc và từng giữ vai trò Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Nhiều cảnh biểu diễn trong phim được các diễn viên trực tiếp thực hiện, góp phần tạo chất liệu chân thực cho bộ phim.

Con kể ba nghe thuộc thể loại tâm lý gia đình, xoay quanh câu chuyện rạn nứt và nỗ lực tái kết nối giữa cha và con trong bối cảnh thế giới xiếc nhiều màu sắc. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Kiều Minh Tuấn sau thời gian dài chỉ tham gia game show. Đây là lần hiếm hoi phim Việt ra rạp ở giai đoạn giữa tháng 1, khi thị trường thường chờ mùa Tết Nguyên đán đầy sự cạnh tranh.