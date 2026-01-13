Xe tải chở xăng dầu bốc cháy dữ dội

TPO - Xe tải chứa một số thùng chứa xăng dầu đậu trong khuôn viên cây xăng tại số 42 đường Lê Duẩn (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bất ngờ bốc cháy.

Ngày 13/1, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra trong khu vực cây xăng tại số 42 đường Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm xe tải bị cháy dữ dội.

Khoảng 15h30 cùng ngày, một xe tải đậu trong khuôn viên cây xăng tại số 42 đường Lê Duẩn bất ngờ bốc cháy. Chiếc xe này chỉ đậu cách các trụ bơm xăng khoảng gần 20 m, nên ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường.

Sau khoảng 40 phút, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khoanh vùng không để ngọn lửa lây lan và dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định trên xe tải có chứa một số thùng chứa xăng, dầu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy hiện được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.