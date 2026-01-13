Kịp thời ngăn chặn ba em nhỏ chạy nhảy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Lực lượng Công an xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời ngăn chặn ba em nhỏ chạy nhảy, chơi đùa trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Ngày 13/1, lãnh đạo Công an xã Công Hải cho biết: Trong lúc tuần tra, kiểm soát khu vực tuyến đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua địa bàn xã, tổ công tác Công an xã Công Hải phát hiện ba thiếu niên chạy nhảy, chơi đùa ngay trong làn đường cao tốc.

caotoc2.png
Hình ảnh ba thiếu niên chạy nhảy, chơi đùa trên đường cao tốc được camera ghi lại.

Qua xác minh, ba thiếu niên nói trên gồm Mấu V.T, Pipôr H.N và Katơr L.K (tuổi từ 10 - 14, cùng trú tại thôn Ma Trai, xã Công Hải, tất cả đều đã nghỉ học). Tại cơ quan công an, các thiếu niên cho biết do không nhận thức được mức độ nguy hiểm nên đã trèo rào vào đường cao tốc để chơi đùa.

Công an xã Công Hải đã liên hệ với gia đình các em để phối hợp quản lý, giáo dục, đồng thời tuyên truyền, giải thích rõ việc xâm nhập vào lòng đường cao tốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông. Sau khi được nhắc nhở, cả ba thiếu niên đều nhận thức được hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm.

caotoc1.jpg
Công an xã Công Hải làm việc với gia đình của ba thiếu niên và gia đình. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, Công an xã Công Hải cũng phát hiện một vụ việc tương tự khi ba thiếu niên khác (từ 9 - 15 tuổi, cùng trú thôn Ma Trai, xã Công Hải) trong lúc đi chăn bò đã trèo rào vào chơi đùa giữa làn đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Các vụ việc đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Lữ Hồ
#Công an xã Công Hải #Khánh Hòa #cao tốc #trẻ nhỏ #ngăn chặn #an toàn giao thông

