Xã hội

Google News

Hà Nội sắp xếp dân cư ở những vùng ngập lụt

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội sẽ bố trí sắp xếp dân cư vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trọng tâm dân cư sinh sống ở các vùng sạt lở đất, sạt lở bờ sông, khu vực bãi sông thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ, ngập lụt.

Ngày 13/1, UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ đầu tư trang thiết bị, vật tư phù hợp với từng tình huống, từng vùng, từng địa phương, nhất là các xã, phường có nguy cơ cao, thường xuyên bị chia cắt. Trong đó, sẽ ưu tiên bố trí ngân sách để tập trung khắc phục, xử lý khẩn cấp, triệt để các sự cố đê điều, hồ chứa nước xung yếu, hạ tầng giao thông, hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, cấp thoát nước.

Thành phố sẽ bố trí sắp xếp dân cư vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trọng tâm dân cư sinh sống ở các vùng sạt lở đất, sạt lở bờ sông, khu vực bãi sông thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ, ngập lụt.

image.jpg
Nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập mỗi khi mưa to.

Thành phố cũng triển khai các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai. Đồng thời, triển khai dự án phòng, chống ngập lụt đối với các khu vực đô thị thường xuyên bị ngập lụt.

Theo UBND TP. Hà Nội, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra úng ngập diện rộng, kéo dài do ảnh hưởng của bão. Ngập úng đã thiệt hại nặng nề về giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Để giải quyết tình trạng ngập úng, Chủ tịch UBND thành phố ban hành 10 quyết định về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư là 5.579 tỷ đồng.

Trong đó có các dự án như dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm’. Tổng mức đầu tư khoảng 262 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành quý II/2026.

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận’’, với tổng mức đầu tư khoảng 869 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành Quý III/2026.

Dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở’ với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành trong Quý III/2026.

Thanh Hiếu
#Ngập úng #Lệnh khẩn cấp #Khu đô thị #Hà Nội #Dân cư

