Hà Nội khởi công dự án hơn 163 tỷ, giải quyết triệt để bài toán ngập úng tại KĐT Nam Thăng Long

Sáng 27/11, tuyến cống xả và đoạn cống dẫn Trạm bơm Phú Thượng chính thức được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước tháng 5/2026.

Khi đi vào vận hành, công trình sẽ xử lý lưu lượng tới 9 m³/s, giải quyết triệt để nguy cơ ngập úng và nâng cao năng lực thoát nước cho toàn bộ địa bàn phường Phú Thượng, khu đô thị Nam Thăng Long, đồng thời tạo cú hích hạ tầng đột phá cho các dự án trọng điểm đang triển khai tại đây.

Giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực có cộng đồng cư dân quốc tế lớn nhất Thủ đô

Khu đô thị Nam Thăng Long hiện đang là nơi sinh sống của cộng đồng cư dân quốc tế lớn nhất Thủ đô với hơn 10.000 người đến từ hơn 80 quốc gia, đòi hỏi hệ thống hạ tầng phải đồng bộ, an toàn và đáp ứng chuẩn mực sống cao. Vì vậy, dự án cống xả mới không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là điều kiện nền tảng để bảo toàn giá trị tài sản, bảo đảm an toàn vận hành và duy trì sức hút của một đô thị cao cấp hàng đầu Hà Nội.

Tuyến cống xả mới sẽ giải quyết triệt để nguy cơ ngập úng, nâng tầm chuẩn sống cho toàn bộ địa bàn phường Phú Thượng, khu đô thị Nam Thăng Long và kích hoạt cú hích hạ tầng đột phá cho các dự án trọng điểm đang triển khai tại đây.

Khi bài toán thoát nước được xử lý dứt điểm, chất lượng không gian ở, khả năng di chuyển và chi phí bảo trì hạ tầng đều được cải thiện, đưa khu vực tiến gần hơn tới các mô hình đô thị tiên tiến trên thế giới. Trong dài hạn, công trình mới sẽ đóng vai trò như một “hệ hạ tầng nền” nâng cao khả năng chống chịu của toàn bộ Tây Hồ Tây – cực tăng trưởng đang định hình rõ nét trên bản đồ Thủ đô.

Tác động lan tỏa: từ các dự án đang vận hành đến loạt dự án quy mô lớn đang triển khai

Sự kiện khởi công diễn ra đúng thời điểm Nam Thăng Long - Ciputra chứng kiến sự tăng tốc của nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, nhóm dự án do Sunshine Group phát triển đang tạo dấu ấn nổi bật về quy mô, định vị và tốc độ triển khai, từ chuỗi dự án cao cấp đã vận hành như Sunshine Golden River, Sunshine Riverside, Sunshine City; cho đến những dự án mới đang dẫn dắt mặt bằng giá trị của khu vực. Tiêu biểu như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, dự án Branded Residences 5 sao đầu tiên tại Ciputra với 5 tòa tháp 40 tầng, gần 1.000 căn hộ cao cấp đã cất nóc tòa đầu tiên ngày 25/11 (dự kiến bàn giao từ quý II/2027), hay Noble Palace Tay Ho, bộ sưu tập gần 500 dinh thự và shop villas hạng sang đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối (dự kiến bàn giao từ quý I/2026).

Những cái tên đáng chú ý khác có Sunshine Empire, khu phức hợp lớn bậc nhất Hà Nội với trung tâm tài chính, trung tâm R&D công nghệ AI, hệ thống căn hộ dịch vụ cao cấp cùng khách sạn quốc tế. Và đặc biệt Noble Westlake, siêu dự án theo chuẩn 6 sao chuẩn bị được Sunshine Group ra mắt, dự kiến sẽ tạo bước nhảy vọt về mặt bằng giá trị và nâng tầm chuẩn sống của toàn khu vực trong thời gian tới.

Việc giải quyết bài toán thoát nước cho KĐT Nam Thăng Long là sự phát triển hạ tầng quan trọng góp phần không nhỏ vào các giá trị thực cho người dùng cuối tại khu vực này

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - dự án Branded Residences 5.0 đầu tiên và duy nhất tại Ciputra vừa cất nóc toà tháp đầu tiên, hướng tới bàn giao từ Quý 2/2027

Gần 500 dinh thự và shop villas hạng sang tại dự án Noble Palace Tay Ho của Sunshine Group cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối, dự kiến bàn giao từ quý I/2026.

Phạm vi hưởng lợi từ dự án thoát nước không chỉ giới hạn trong ranh giới Nam Thăng Long - Ciputra. Khi hệ thống đi vào vận hành, các khu vực lân cận như Phú Thượng, Đông Ngạc, cùng nhiều công trình trọng điểm trên trục Võ Chí Công, điển hình như Khu Liên cơ Võ Chí Công, Lotte Mall… cũng sẽ được tăng cường năng lực tiêu thoát nước, ổn định vận hành trong mùa mưa bão. Sự nâng cấp đồng bộ này góp phần tạo nền tảng hạ tầng vững chắc hơn cho toàn bộ khu vực, củng cố sức hấp dẫn của Nam Thăng Long - Ciputra và gia tăng sức bật cho cực tăng trưởng Tây Hồ Tây, nơi đang định hình những chuẩn sống quốc tế mới của Thủ đô giai đoạn 2025–2030.