Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Sửng sốt ngắm kiểng lá ‘độc, lạ’ giữa lòng thành phố

Uyên Phương

TPO - Những loài cây tưởng chừng chỉ quen thuộc trong tự nhiên như cây nắp ấm (cây săn mồi), cỏ giấy hay củ bình vôi… qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, đã “lột xác” thành những tác phẩm kiểng lá độc lạ, cuốn hút.

tp-kieng-la-uyen-phuong-15.jpg
Ngày 13/1, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), triển lãm kiểng lá năm 2026 với chủ đề “Nghe lá hoa kể chuyện” diễn ra, hấp dẫn khách thưởng lãm.
tp-kieng-la-uyen-phuong-31.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-27.jpg
Trong không gian xanh mát giữa lòng thành phố, hàng trăm mẫu kiểng lá, cây cảnh và các tác phẩm nghệ thuật sân vườn độc đáo hội tụ, đa dạng về chủng loại, phong cách lẫn hình thức thể hiện.
tp-kieng-la-uyen-phuong-1.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-25-1534.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-37.jpg
Cây nắp ấm (còn gọi là cây bắt mồi) với đủ chủng loại, hình dáng được trồng thành kiểng 'độc lạ'. Cây rất dễ chăm sóc, trồng ở nơi càng ít dinh dưỡng lại càng ra những nắp ấm lớn và đẹp
tp-kieng-la-uyen-phuong-26.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-21.jpg
Kiểng mini có giá chỉ từ 50.000 - 100.000 đồng/chậu hút khách vì độ siêu dễ thương
tp-kieng-la-uyen-phuong-20.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-24.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-28.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-22.jpg
Kiểng lá được trồng trên khối cầu tròn đẹp mắt. Cây có thể để trên bàn làm việc hoặc trong văn phòng đều phù hợp
tp-kieng-la-uyen-phuong-16.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-4.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-5.jpg
Cây cỏ giấy (ảnh trên) mỏng manh, có chậu phải dùng kính lúp mới nhìn thấy; hay cây củ bình vôi tròn xoe, đến chiếc lá cũng có hình tròn rất đáng yêu. Tất cả đều trở thành kiểng yêu thích của giới trẻ
tp-kieng-la-uyen-phuong-14.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-12.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-13.jpg
Khác với những dòng cây cảnh khoe sắc hoa rực rỡ, kiểng lá chinh phục người yêu cây xanh bằng vẻ đẹp rất riêng của từng chiếc lá. Đó có thể là những tán lá lớn với hình dáng lạ mắt, những mảng màu loang chuyển tinh tế hay đường gân lá nổi bật, đầy cá tính. Không cần đến hoa, chính lá cây đã đủ tạo nên một không gian xanh mát, hài hòa và giàu giá trị thẩm mỹ.
tp-kieng-la-uyen-phuong-18.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-6.jpg
Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, triển lãm còn gửi gắm thông điệp về lối sống xanh, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và truyền cảm hứng đưa cây xanh vào không gian sống, học tập và làm việc của cộng đồng đô thị.
tp-kieng-la-uyen-phuong-10.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-23.jpg
Nhiều khách tham quan tỏ ra thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng các loài kiểng lá có hình thù, màu sắc độc đáo, lưu lại những khoảnh khắc đẹp và tìm kiếm những chậu cây phù hợp để chăm sóc, trang trí cho không gian riêng của mình.
tp-kieng-la-uyen-phuong-11.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-9.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-7.jpg
Thú chơi kiểng lá ngày càng được ưa chuộng nhờ hình dáng, màu sắc và cấu trúc lá đa dạng, mang giá trị thẩm mỹ cao. Bên cạnh việc tạo điểm nhấn cho không gian sống, kiểng lá còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, mang lại cảm giác thư thái, cân bằng cho người trồng và thưởng lãm. (Trong ảnh là phương pháp Terrerium (trồng cây trong bình thủy tinh)
tp-kieng-la-uyen-phuong-19.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-36.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-35.jpg
Triển lãm năm nay quy tụ 19 đơn vị, nhà vườn với hơn 50 gian hàng trưng bày kiểng lá, vật tư ngành cây cảnh cùng các sản phẩm nghệ thuật sân vườn. Giá được niêm yết trên sản phẩm để khách dễ lựa chọn
tp-kieng-la-uyen-phuong-2.jpg
Một kiểu trồng cây trên vách thẳng đứng lạ mắt
tp-kieng-la-uyen-phuong-29.jpg
tp-kieng-la-uyen-phuong-34.jpg
Sự kiện diễn ra đến hết ngày 18/1. Triển lãm mở cửa hằng ngày từ 8 giờ đến 19 giờ; riêng sau 17 giờ, khách tham quan được vào khu triển lãm miễn phí.
Uyên Phương
#Triển lãm kiểng lá năm 2026 #Nghệ thuật cây cảnh độc lạ #Kiểng lá và ý nghĩa xanh #Các loại kiểng lá đặc sắc #Truyền cảm hứng sống xanh đô thị #Cây cảnh và trang trí không gian #Chăm sóc và lựa chọn kiểng lá #Giá trị thẩm mỹ của lá cây #Không gian xanh trong thành phố #Phương pháp trồng cây sáng tạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục