Sửng sốt ngắm kiểng lá ‘độc, lạ’ giữa lòng thành phố

TPO - Những loài cây tưởng chừng chỉ quen thuộc trong tự nhiên như cây nắp ấm (cây săn mồi), cỏ giấy hay củ bình vôi… qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, đã “lột xác” thành những tác phẩm kiểng lá độc lạ, cuốn hút.