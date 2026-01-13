Sửng sốt ngắm kiểng lá ‘độc, lạ’ giữa lòng thành phố

TPO - Những loài cây tưởng chừng chỉ quen thuộc trong tự nhiên như cây nắp ấm (cây săn mồi), cỏ giấy hay củ bình vôi… qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, đã “lột xác” thành những tác phẩm kiểng lá độc lạ, cuốn hút.
Trong không gian xanh mát giữa lòng thành phố, hàng trăm mẫu kiểng lá, cây cảnh và các tác phẩm nghệ thuật sân vườn độc đáo hội tụ, đa dạng về chủng loại, phong cách lẫn hình thức thể hiện.
Cây nắp ấm (còn gọi là cây bắt mồi) với đủ chủng loại, hình dáng được trồng thành kiểng 'độc lạ'. Cây rất dễ chăm sóc, trồng ở nơi càng ít dinh dưỡng lại càng ra những nắp ấm lớn và đẹp
Kiểng mini có giá chỉ từ 50.000 - 100.000 đồng/chậu hút khách vì độ siêu dễ thương
Kiểng lá được trồng trên khối cầu tròn đẹp mắt. Cây có thể để trên bàn làm việc hoặc trong văn phòng đều phù hợp
Cây cỏ giấy (ảnh trên) mỏng manh, có chậu phải dùng kính lúp mới nhìn thấy; hay cây củ bình vôi tròn xoe, đến chiếc lá cũng có hình tròn rất đáng yêu. Tất cả đều trở thành kiểng yêu thích của giới trẻ
Khác với những dòng cây cảnh khoe sắc hoa rực rỡ, kiểng lá chinh phục người yêu cây xanh bằng vẻ đẹp rất riêng của từng chiếc lá. Đó có thể là những tán lá lớn với hình dáng lạ mắt, những mảng màu loang chuyển tinh tế hay đường gân lá nổi bật, đầy cá tính. Không cần đến hoa, chính lá cây đã đủ tạo nên một không gian xanh mát, hài hòa và giàu giá trị thẩm mỹ.
Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, triển lãm còn gửi gắm thông điệp về lối sống xanh, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và truyền cảm hứng đưa cây xanh vào không gian sống, học tập và làm việc của cộng đồng đô thị.
Nhiều khách tham quan tỏ ra thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng các loài kiểng lá có hình thù, màu sắc độc đáo, lưu lại những khoảnh khắc đẹp và tìm kiếm những chậu cây phù hợp để chăm sóc, trang trí cho không gian riêng của mình.
Thú chơi kiểng lá ngày càng được ưa chuộng nhờ hình dáng, màu sắc và cấu trúc lá đa dạng, mang giá trị thẩm mỹ cao. Bên cạnh việc tạo điểm nhấn cho không gian sống, kiểng lá còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, mang lại cảm giác thư thái, cân bằng cho người trồng và thưởng lãm. (Trong ảnh là phương pháp Terrerium (trồng cây trong bình thủy tinh)
Triển lãm năm nay quy tụ 19 đơn vị, nhà vườn với hơn 50 gian hàng trưng bày kiểng lá, vật tư ngành cây cảnh cùng các sản phẩm nghệ thuật sân vườn. Giá được niêm yết trên sản phẩm để khách dễ lựa chọn
Một kiểu trồng cây trên vách thẳng đứng lạ mắt
Sự kiện diễn ra đến hết ngày 18/1. Triển lãm mở cửa hằng ngày từ 8 giờ đến 19 giờ; riêng sau 17 giờ, khách tham quan được vào khu triển lãm miễn phí.