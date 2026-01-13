TPHCM bất ngờ đón mưa trái mùa, người đi đường không kịp trở tay

TPO - Sáng 13/1, mưa trái mùa bất ngờ xuất hiện trên nhiều khu vực TPHCM khiến người đang di chuyển trên đường lúng túng ứng phó.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, mây đen bắt đầu hình thành trên khu vực trung tâm TPHCM và vùng lân cận. Đến khoảng 8h, bầu trời chuyển nhiều mây, âm u, không có nắng. Ít phút sau, mưa lớn trút xuống, kèm theo gió nhẹ.

Bầu trời TPHCM mịt mù từ sáng sớm. Ảnh: Anh Nhàn

Anh Lê Minh Phụng (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) cho biết: “Sáng nay thấy trời âm u nhưng không nghĩ là mưa. Tôi không mang áo mưa, vừa chạy xe ra khỏi nhà được một đoạn thì mưa đổ xuống khá to, ướt hết quần áo”.

Người dân dừng xe mặc áo mưa trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình, TPHCM). Ảnh: Hữu Huy

Tương tự, chị N.T.M. (nhân viên văn phòng, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ: “Mưa bất ngờ làm đường trơn trượt, xe cộ đi chậm lại, ai cũng tấp vào lề tìm chỗ trú hoặc mặc áo mưa”.

Nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện mưa trái mùa với vũ lượng tương đối vào sáng 13/1. Ảnh: Hữu Huy

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 11 đến 20/1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam, sau đó có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định, khoảng ngày 13/1 hạ trục xuống phía Nam và suy yếu nhẹ, sau đó nâng trục trở lại lên phía Bắc; đến khoảng ngày 16-17/1 thì suy yếu và rút ra phía Đông.

Từ các hình thế thời tiết trên, cơ quan khí tượng dự báo trong các khoảng thời gian từ ngày 13-14/1 và 17-18/1, khu vực TPHCM có thể xuất hiện mưa trái mùa vài nơi.