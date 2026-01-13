Bà nội trợ 'choáng' khi chưa đến Tết giá nhiều hàng hóa đã tăng vù vù

TPO - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng giá cả thị trường hàng hóa phục vụ Tết tại TPHCM đã sớm “nóng”. Từ các chợ truyền thống đến cửa hàng chuyên doanh, nhiều mặt hàng khô, thực phẩm thiết yếu bắt đầu tăng giá, có loại chỉ nhích nhẹ, có loại tăng mạnh từng ngày.

Từ nhích nhẹ đến tăng… phi mã

Ngày 12/1, chị Nguyễn Thị Lan (37 tuổi, ngụ phường An Đông, TPHCM) ghé quầy đồ khô quen thuộc gần nhà để mua sắm dần cho Tết. So với lần mua cách đây chưa đầy một tháng, nhiều mặt hàng đã tăng giá khiến chị không khỏi bất ngờ.

“Bánh tráng trước tôi mua 40.000 đồng/bịch, giờ lên 45.000 đồng; nấm mèo khô mới tuần trước còn 20.000 đồng/lạng, nay đã lên 22.000 đồng/lạng. Chưa đến Tết mà giá đã bắt đầu nhảy rồi” - chị Lan chia sẻ.

Hàng Tết đã bắt đầu tăng giá

Không riêng gì khu chợ nhỏ gần nhà chị Lan, tại các chợ truyền thống lớn như An Đông, Bình Tây, Bà Chiểu…, không khí hàng Tết đã rộn ràng hơn, nhưng đi kèm là mặt bằng giá tăng dần theo từng ngày. Các loại mứt truyền thống hiện có giá phổ biến từ 160.000 – 250.000 đồng/kg, tăng khoảng 5 – 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều loại hạt khô tăng mạnh hơn, từ 15 – 20%: hạnh nhân dao động 400.000 – 450.000 đồng/kg, quả óc chó khoảng 330.000 đồng/kg, hạt dẻ cười từ 450.000 – 500.000 đồng/kg…

Thủy hải sản khô cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá. Tại một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ (phường Gia Định), tôm khô loại phổ biến hiện được bán với giá 790.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 100.000 đồng/kg so với Tết năm ngoái. Nhân viên cửa hàng cho biết: “Hầu như loại tôm khô nào cũng tăng thêm từ 50.000 – 100.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Đây mới là giá hiện tại, càng sát Tết, khi sức mua tăng, chi phí vận chuyển và nhân công tăng, giá có thể còn tiếp tục nhích lên”.

Ớt, cà chua vẫn còn đứng ở mức cao, tăng giá gấp 2 - 3 lần từ sau đợt bão lũ vừa qua, và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn có thể tăng thêm trong những ngày cận Tết

Không chỉ nhóm hàng khô, các mặt hàng thiết yếu thuộc chương trình bình ổn thị trường của TPHCM cũng đã điều chỉnh giá. Cuối năm 2025, Sở Tài chính TPHCM cho phép tăng giá trứng gia cầm. Theo đó, trứng gà tăng khoảng 10% (tương đương 1.800 – 3.000 đồng/vỉ), trứng vịt tăng 6% (khoảng 1.200 – 2.000 đồng/vỉ).

Thịt heo – mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết cũng vừa thiết lập mặt bằng giá mới, tăng thêm từ 2.000 – 12.000 đồng/kg tùy loại, dù vẫn thấp hơn giá bình quân thị trường từ 5 – 30%. Trong nhóm này, thịt vai và thịt nách ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 12.000 đồng/kg.

Cụ thể, thịt vai của Vissan tăng từ 132.000 đồng/kg lên 144.000 đồng/kg; thịt đùi tăng khoảng 2.000 đồng/kg; thịt cốt lết và chân giò tăng 10.000 đồng/kg. Riêng thịt cốt lết của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tăng từ 137.000 đồng/kg lên 147.000 đồng/kg, chân giò từ 110.000 đồng/kg lên 120.000 đồng/kg. Các loại sườn, xương đuôi, xương sườn cũng được điều chỉnh tăng từ 1 – 15% tùy nhà cung cấp.

Thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường của TPHCM vừa được điều chỉnh tăng giá tới 15%

Theo bà Thủy, tiểu thương tại chợ Khu phố 2 (phường An Lạc), rất hiếm mặt hàng giữ được mức giá như Tết năm ngoái. “Không có hàng nào là không tăng, chỉ khác nhau ở mức độ. Nhiều loại rau củ đã tăng 10 – 15%. Riêng cà chua tăng gấp đôi, từ 30.000 đồng lên 60.000 đồng/kg; ớt tăng gấp ba, từ 60.000 – 70.000 đồng/kg lên tới 200.000 đồng/kg, giá này duy trì từ sau đợt bão lũ đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Khoảng 10 – 15 ngày trước Tết, giá còn biến động mạnh nữa” - bà Thủy nói.

Lý giải nguyên nhân, các tiểu thương cho rằng giá tăng ngay từ khâu cung cấp, cộng thêm chi phí vận chuyển, nhân công và các khoản chi phí đầu vào – đầu ra phát sinh khi chuyển sang kê khai thuế theo doanh thu. Tất cả dồn lại khiến mặt bằng giá hàng hóa dịp Tết năm nay khó có khả năng “đứng yên” như trước.

Không được tăng giá bất hợp lý

Trước diễn biến giá cả có xu hướng tăng sớm, Sở Công Thương TPHCM vừa ban hành văn bản yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cân đối cung – cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2026. Mục tiêu nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trong dịp cao điểm cuối năm.

Người tiêu dùng mua sắm Tết tại siêu thị

Sở Công Thương đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời phối hợp với Sở Công Thương và Sở Tài chính triển khai các biện pháp điều tiết cung cầu. Đồng thời, chủ động tổ chức các điểm bán hàng lưu động, bổ sung điểm phân phối, ưu tiên khu vực đông công nhân; đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua hội chợ, chương trình kích cầu.

Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, kịp thời chấn chỉnh các điểm bán, doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn trong việc niêm yết, bán đúng giá và mở rộng điểm bán, nhất là tại chợ dân sinh. Các địa phương cũng cần chủ động thông tin đầy đủ về tình hình thị trường, chương trình bình ổn, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” để người dân yên tâm mua sắm; đồng thời xử lý, đính chính kịp thời các thông tin sai lệch có thể gây bất ổn thị trường.

Đối với ba chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền và Hóc Môn, Sở Công Thương yêu cầu theo dõi sát lượng hàng ra vào, biến động giá cả; phối hợp thương nhân chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, bảo đảm cung ứng liên tục trước, trong và sau Tết. Các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

TPHCM đề nghị không tăng giá bán các mặt hàng bình ổn trong 2 tháng, từ 19/1 đến 19/3

Ngành công thương cũng nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn phải cung ứng vượt sản lượng đã đăng ký; không tăng giá bán các mặt hàng bình ổn trong 2 tháng, từ 19/1 đến 19/3. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi được yêu cầu chủ động nguồn hàng phong phú, phối hợp nhà cung cấp triển khai các chương trình giảm giá sâu trước, trong và sau Tết, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Ngoài ra, các đơn vị được khuyến khích tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa. Trong những ngày cận Tết, các điểm bán cần tăng công suất hoạt động, kéo dài thời gian phục vụ để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, góp phần giữ ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2026.