Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM sắp có mưa trái mùa

Hữu Huy
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong tuần giữa tháng 1/2026, TPHCM phổ biến ngày nắng, không mưa; riêng thời kỳ từ ngày 13-14/1 và 17- 18/1 chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, từ 11 đến ngày 20/1, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại, sau đó có cường độ ổn định và suy yếu dần. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định, khoảng ngày 13/1 hạ trục xuống phía nam và có cường độ suy yếu nhẹ, sau nâng trục trở lại lên phía bắc, đến khoảng ngày 16-17/1 suy yếu rút ra phía đông.

Từ những hình thế thời tiết chính nêu trên, cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TPHCM phổ biến ngày nắng, không mưa. Riêng thời kỳ từ ngày 13-14/1 và 17- 18/1 chiều tối và đêm có mưa vài nơi.

Theo dự báo từ ngày 13-14/1 và 17- 18/1, khu vực TPHCM khả năng xuất hiện mưa trái mùa vào chiều tối và đêm. Ảnh minh họa: Ngô Tùng

Trong khi đó, thời tiết trong tuần giữa tháng 1/2026 ở TPHCM có xu hướng không quá se lạnh như tuần trước đó. Cụ thể, theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất phổ biến vào khoảng 21-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33 độ C.

Trên các vùng biển TPHCM, thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ phổ biến ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7- 8, sóng cao từ 2-4m, biển động.

Hữu Huy
