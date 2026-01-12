Phố phường TPHCM rộn ràng sắc xuân từ rất sớm

TPO - Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng nhiều khu vực trung tâm TP.HCM đã sớm khoác lên mình không khí xuân rộn ràng. Các tiểu cảnh trang trí Tết xuất hiện ngày càng nhiều tại trung tâm thương mại, khu vui chơi và các điểm công cộng, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến tham quan, chụp ảnh vào dịp cuối tuần.

Không khí Tết sớm rộn ràng tại khu vực trung tâm TPHCM.

Ghi nhận của phóng viên ngày 11/1 cho thấy, tại khu vực tiểu cảnh trang trí Tết của Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn), không khí nhộn nhịp đã bắt đầu từ sáng. Những cụm tiểu cảnh với hoa mai, hoa đào,... được bố trí bắt mắt, tạo nên không gian đậm sắc xuân. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ đến check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Chị Nguyễn Khánh Phương (ngụ phường Phú Định, TPHCM) chia sẻ: “Còn khoảng 1 tuần nữa mới hết tháng 11 âm lịch mà đã thấy không khí Tết rõ rệt rồi. Tôi tranh thủ đưa con ra chụp vài tấm hình để lưu kỷ niệm, vừa đi chơi cuối tuần, vừa cảm nhận được không khí Tết sớm, thấy tinh thần cũng vui hơn hẳn”.

Tiểu cảnh Tết tại Diamond Plaza thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh check-in.

Bạn trẻ rộn ràng chụp ảnh Tết sớm.

Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại không khí Tết sớm tại TPHCM.

Các tiểu cảnh được bố trí đẹp mắt, hoài niệm về không khí Tết Sài Gòn xưa.

Nhiều phụ huynh đưa con em đi chụp ảnh Tết.

Không chỉ ở các trung tâm thương mại, những ngày qua, khu vực trước chợ Bến Thành cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Từ sáng sớm đến chiều tối, nhiều nhóm bạn diện áo dài, trang phục truyền thống cầm theo những nhánh hoa mai, hoa đào đến chụp ảnh, ghi lại những khung hình mang đậm sắc Tết giữa không gian mang tính biểu tượng của thành phố.

Khu vực chợ trước chợ Bến Thành thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh dịp cuối tuần.

Bạn Trần Ngọc Anh (sinh viên một trường đại học tại TPHCM) cho biết: “Tụi mình chọn chợ Bến Thành vì vừa có không khí Tết, vừa mang nét đặc trưng của Sài Gòn. Chụp sớm để tránh cận Tết đông người, mà ảnh vẫn có cảm giác rất xuân”.

Các bạn trẻ xúng xính áo hoa chụp ảnh kỷ niệm trước chợ Bến Thành.

Tại khu vực bãi đất cạnh nhà ga Ba Son của tuyến metro số 1, một tiểu cảnh lớn với hình ảnh cầu khỉ, hoa nhiều màu sắc và các mô hình trang trí truyền thống cũng đã được dựng lên, nhanh chóng trở thành điểm check-in mới của người dân. Không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng cách bài trí gần gũi với văn hóa miền quê Nam Bộ khiến khu vực này thu hút đông đảo người dân, đặc biệt vào buổi chiều và tối.

Tiểu cảnh Tết rực rỡ sắc màu ở khu vực ga Ba Son của tuyến metro số 1 TPHCM.

Không gian thoáng mát nằm cạnh cầu Ba Son thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh đặc biệt vào buổi chiều và tối.

Anh Lê Văn Hùng (ngụ phường Bến Thành) nhận xét: “Tôi thấy những tiểu cảnh như vậy rất hay, vừa tạo điểm nhấn cho đô thị, vừa giúp mọi người cảm nhận được không khí Tết sớm. Dẫn gia đình đi dạo, chụp vài tấm hình là đã thấy Tết đến rất gần”.

Nhiều gia đình đưa con em đến khu vực này để vui chơi, chụp ảnh dịp cuối tuần.

Cùng lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Theo ghi nhận, xu hướng chụp ảnh “đón Tết sớm” đang ngày càng phổ biến, nhất là trong giới trẻ. Việc chụp ảnh, check-in với các tiểu cảnh xuân không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn là cách để nhiều người tự tạo cho mình cảm giác háo hức, khởi đầu một mùa lễ hội đầy sắc màu. Tết chưa gõ cửa, nhưng sắc xuân đã hiện hữu trên nhiều góc phố TPHCM, mang theo không khí rộn ràng, tươi mới, báo hiệu một mùa đoàn viên đang đến rất gần.