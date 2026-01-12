Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Phố phường TPHCM rộn ràng sắc xuân từ rất sớm

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng nhiều khu vực trung tâm TP.HCM đã sớm khoác lên mình không khí xuân rộn ràng. Các tiểu cảnh trang trí Tết xuất hiện ngày càng nhiều tại trung tâm thương mại, khu vui chơi và các điểm công cộng, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến tham quan, chụp ảnh vào dịp cuối tuần.

tp-tet-51.jpg
Không khí Tết sớm rộn ràng tại khu vực trung tâm TPHCM.

Ghi nhận của phóng viên ngày 11/1 cho thấy, tại khu vực tiểu cảnh trang trí Tết của Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn), không khí nhộn nhịp đã bắt đầu từ sáng. Những cụm tiểu cảnh với hoa mai, hoa đào,... được bố trí bắt mắt, tạo nên không gian đậm sắc xuân. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ đến check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Chị Nguyễn Khánh Phương (ngụ phường Phú Định, TPHCM) chia sẻ: “Còn khoảng 1 tuần nữa mới hết tháng 11 âm lịch mà đã thấy không khí Tết rõ rệt rồi. Tôi tranh thủ đưa con ra chụp vài tấm hình để lưu kỷ niệm, vừa đi chơi cuối tuần, vừa cảm nhận được không khí Tết sớm, thấy tinh thần cũng vui hơn hẳn”.

tp-tet-36.jpg
Tiểu cảnh Tết tại Diamond Plaza thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh check-in.
tp-tet-1.jpg
tp-tet-10.jpg
Bạn trẻ rộn ràng chụp ảnh Tết sớm.
tp-tet-19.jpg
Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại không khí Tết sớm tại TPHCM.
tp-tet-6.jpg
Các tiểu cảnh được bố trí đẹp mắt, hoài niệm về không khí Tết Sài Gòn xưa.
tp-tet-22.jpg
Nhiều phụ huynh đưa con em đi chụp ảnh Tết.
tp-tet-301-3007.jpg
Phố phường TPHCM rộn ràng sắc xuân từ rất sớm.

Không chỉ ở các trung tâm thương mại, những ngày qua, khu vực trước chợ Bến Thành cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Từ sáng sớm đến chiều tối, nhiều nhóm bạn diện áo dài, trang phục truyền thống cầm theo những nhánh hoa mai, hoa đào đến chụp ảnh, ghi lại những khung hình mang đậm sắc Tết giữa không gian mang tính biểu tượng của thành phố.

tp-tet-431.jpg
Khu vực chợ trước chợ Bến Thành thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh dịp cuối tuần.

Bạn Trần Ngọc Anh (sinh viên một trường đại học tại TPHCM) cho biết: “Tụi mình chọn chợ Bến Thành vì vừa có không khí Tết, vừa mang nét đặc trưng của Sài Gòn. Chụp sớm để tránh cận Tết đông người, mà ảnh vẫn có cảm giác rất xuân”.

tp-tet-301.jpg
Các bạn trẻ xúng xính áo hoa chụp ảnh kỷ niệm trước chợ Bến Thành.

Tại khu vực bãi đất cạnh nhà ga Ba Son của tuyến metro số 1, một tiểu cảnh lớn với hình ảnh cầu khỉ, hoa nhiều màu sắc và các mô hình trang trí truyền thống cũng đã được dựng lên, nhanh chóng trở thành điểm check-in mới của người dân. Không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng cách bài trí gần gũi với văn hóa miền quê Nam Bộ khiến khu vực này thu hút đông đảo người dân, đặc biệt vào buổi chiều và tối.

tp-tet-991.jpg
tp-tet-1010019290101.jpg
tp-tet-99991.jpg
tp-tet-999998.jpg
Tiểu cảnh Tết rực rỡ sắc màu ở khu vực ga Ba Son của tuyến metro số 1 TPHCM.
tp-tet-282829.jpg
Không gian thoáng mát nằm cạnh cầu Ba Son thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh đặc biệt vào buổi chiều và tối.

Anh Lê Văn Hùng (ngụ phường Bến Thành) nhận xét: “Tôi thấy những tiểu cảnh như vậy rất hay, vừa tạo điểm nhấn cho đô thị, vừa giúp mọi người cảm nhận được không khí Tết sớm. Dẫn gia đình đi dạo, chụp vài tấm hình là đã thấy Tết đến rất gần”.

tp-tet-999.jpg
Nhiều gia đình đưa con em đến khu vực này để vui chơi, chụp ảnh dịp cuối tuần.
tp-tet-10291291.jpg
Cùng lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Theo ghi nhận, xu hướng chụp ảnh “đón Tết sớm” đang ngày càng phổ biến, nhất là trong giới trẻ. Việc chụp ảnh, check-in với các tiểu cảnh xuân không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn là cách để nhiều người tự tạo cho mình cảm giác háo hức, khởi đầu một mùa lễ hội đầy sắc màu. Tết chưa gõ cửa, nhưng sắc xuân đã hiện hữu trên nhiều góc phố TPHCM, mang theo không khí rộn ràng, tươi mới, báo hiệu một mùa đoàn viên đang đến rất gần.

Hữu Huy
#Tết #TPHCM #đón xuân #tiểu cảnh #check-in #hoa mai

Xem thêm

Cùng chuyên mục