Triệu tập 2 người chia sẻ video giả 'Quyền Linh bị bắt'; Voi thong dong đi dạo giữa đường khiến người dân hoảng sợ

TPO - Triệu tập 2 người chia sẻ video giả 'Quyền Linh bị bắt'; Thiếu tá PCCC dừng xe giữa quốc lộ cứu người nguy kịch trong ‘giờ vàng'; Voi thong dong đi dạo giữa đường khiến người đi đường hoảng sợ; Tịch thu chiếc SH, tạm giữ bằng của người dùng chân lái xe,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Triệu tập 2 người chia sẻ video giả 'Quyền Linh bị bắt'

Cảnh sát triệu tập 2 người dùng Facebook đã đăng tải video do AI làm với nội dung "nghệ sĩ Quyền Linh bị Công an TP HCM bắt tạm giam".

Sau khi làm việc với 2 người này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM đã lập biên bản xử lý, răn đe về hành vi đăng video sai sự thật về MC Quyền Linh. Nhà chức trách xác định, các nội dung do những người này chia sẻ đã "xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng đến uy tín tổ chức".

Cá nhân bị PA05 mời làm việc vì đăng tin giả.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết, hình ảnh và video có nội dung "Nghệ sĩ/MC Quyền Linh bị Công an TPHCM ra lệnh bắt tạm giam". Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Qua phân tích kỹ thuật, Công an TPHCM khẳng định đây là sản phẩm của công nghệ AI, lồng ghép hình ảnh và âm thanh giả mạo để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Dưới góc độ pháp lý, hành vi này không chỉ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân mà còn gây nhiễu loạn môi trường mạng. (XEM CHI TIẾT)

Thiếu tá PCCC dừng xe giữa quốc lộ cứu người nguy kịch trong ‘giờ vàng'

Phát hiện người đàn ông bất tỉnh sau va chạm giao thông, Thiếu tá Hoàng Văn Thám đã lập tức dừng xe, bảo vệ hiện trường và huy động lực lượng kịp thời cứu người trong “giờ vàng”.

Vụ việc xảy ra chiều tối ngày 10/1 tại dốc cầu Gò Mây, đường Lê Đức Anh (trước đây là Quốc lộ 1), phường Bình Tân, TPHCM.

Thời điểm trên, ông N.V.D. (SN 1970, quê An Giang) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Đức Anh theo hướng từ An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi vừa đổ dốc cầu Gò Mây, ông D. bất ngờ bị một xe máy khác tông trúng lúc đang rẽ phải vào hẻm, khiến nạn nhân ngã văng xuống đường và bất tỉnh tại chỗ.

Giữa lúc hiện trường hỗn loạn, dòng phương tiện đông đúc đổ dốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn liên hoàn, Thiếu tá Hoàng Văn Thám – cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9 (Phòng PC07, Công an TPHCM) trên đường đi công tác về đã kịp thời phát hiện vụ việc.

Không chần chừ, Thiếu tá Thám vừa tổ chức điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường nhằm tránh tai nạn thứ cấp, vừa liên lạc báo cáo chỉ huy đơn vị và Công an địa phương.

Chỉ trong thời gian ngắn, xe cứu thương chuyên dụng của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 9 đã có mặt. Tổ công tác nhanh chóng tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời trong “giờ vàng”, hiện ông D. đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Nữ giúp việc trộm nhiều ngoại tệ của vợ chồng người Nga

Công an xã Nhà Bè, TPHCM, cho biết đơn vị vừa tổ chức trao trả lại tài sản bị mất trộm cho vợ chồng ông Ulyakhin Sergey (quốc tịch Nga).

Trước đó, ông Ulyakhin Sergey đến Công an xã Nhà Bè trình báo về việc bị mất hơn 1.500 USD, 450 Euro, 22.000 Bath và 1.800 Nhân dân tệ, tại một căn hộ thuộc khu nhà ở Nam Sài Gòn.

Công an trao trả lại tài sản cho bị hại trong vụ trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào cuộc điều tra, Công an xã Nhà Bè nhận thấy Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1984, ngụ xã Bình Hưng), là người giúp việc dọn dẹp, vệ sinh chỗ ở cho vợ chồng ông Ulyakhin Sergey, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bị mời làm việc, Thanh thừa nhận đã lấy số ngoại tệ trên. Người phụ nữ khai trong lúc dọn vệ sinh, Thanh phát hiện trong phòng ngủ của vợ ông Ulyakhin Sergey có nhiều ngoại tệ nên lấy trộm.

Sau đó, nữ giúp việc giữ lại 1.200 USD và đem số còn lại đến tiệm vàng để đổi được gần 50 triệu đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi được nhận lại tài sản, vợ chồng ông Ulyakhin Sergey rất vui mừng. Đồng thời, họ gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nhà Bè vì đã giúp vợ chồng họ tìm lại được số tài sản bị mất. (XEM CHI TIẾT)

Gặp voi 'ngà lệch' đi dạo trên đường, người đàn ông vội bỏ xe máy để chạy bộ

Mạng xã hội những ngày gần đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con voi thong dong đi dạo trên tuyến đường thuộc xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Theo hình ảnh trong clip, con voi có một ngà hướng lên, ngà còn lại cong xuống (người dân địa phương gọi là voi "ngà lệch”).

Con voi rừng xuất hiện trên đường giao thông. Ảnh: Cắt từ clip.

Trong lúc lưu thông trên đường, một người đàn ông đi xe máy bất ngờ chạm mặt con voi. Quá hoảng sợ, người này vội vàng bỏ lại xe máy ven đường rồi chạy nhanh để đảm bảo an toàn. Con voi sau đó tiếp tục di chuyển, không tấn công người hay gây thiệt hại tài sản.

Thu hồi 3 lô kem chống nắng giả do công ty của ông Nguyễn Quốc Vũ phân phối

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi thông báo về việc thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do liên quan đến vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo đó, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ đường số 6, KCN Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Công an thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Ảnh minh họa

Quá trình điều tra xác định, sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do công ty trên sản xuất và được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở phường Chợ Lớn, TPHCM) phân phối ra thị trường là hàng giả.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu thu hồi các lô sản phẩm liên quan gồm: lô số 0020424 (ngày sản xuất 16/4/2024), lô số 0030624 (ngày sản xuất 25/6/2024) và lô số 0040724 (ngày sản xuất 13/7/2024). Các sản phẩm thu hồi là hàng chưa sử dụng, còn nguyên niêm phong.

Tịch thu chiếc SH, tạm giữ bằng của người dùng chân lái xe ở Đồng Nai

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai, vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T. (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi dùng chân lái xe máy. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên thả 2 tay, điều khiển xe SH bằng chân trên đường ven sông. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành xác minh.

Hình ảnh nam thanh niên lái xe bằng chân ở Đồng Nai

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người trong clip là P.V.T., điều khiển xe mang biển số 60AB-796.50 lưu thông trên đoạn đường ven sông Đồng Nai, phường Trấn Biên. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe, tịch thu phương tiện, tạm giữ bằng lái và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Phát tán thông tin xuyên tạc, người đàn ông ở Tây Ninh bị xử lý

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.A.H. (ngụ phường Trảng Bàng) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật.

Trước đó, qua công tác rà soát không gian mạng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook của ông H. thường xuyên chia sẻ các video từ kênh của Lê Trung Khoa và trang “Thời báo.de”.

Ông N.A.H. tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt ông N.A.H. số tiền 7,5 triệu đồng.