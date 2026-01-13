TP.HCM quyết dẹp 'xe dù, bến cóc' trước Tết Nguyên đán

TPO - Cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng phương tiện đổ về TP.HCM và các tuyến cửa ngõ tăng cao, kéo theo nguy cơ tai nạn, ùn tắc giao thông và tái diễn tình trạng xe dù, bến cóc. Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp mạnh nhằm siết chặt trật tự an toàn giao thông, xử lý tận gốc các điểm nóng phức tạp.

Ngày 13/1, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, theo thống kê từ ngày 15/12/2025 đến 5/1, riêng khu vực phía Bắc, Đông Bắc TP.HCM và các tuyến giáp ranh đã xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 49 người bị thương. Nhiều vụ tai nạn xuất phát từ các lỗi phổ biến như chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng sai quy định, không chấp hành biển báo và vạch kẻ đường...

Giao thông tại các cửa ngõ ra vào TPHCM tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT đã triển khai kế hoạch “chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông”, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí. Kế hoạch được thực hiện đến giữa tháng 3/2026, tập trung mạnh vào các khu vực cửa ngõ ra – vào thành phố.

Một trong những nội dung trọng tâm là xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc vốn là nguyên nhân gây mất trật tự, ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động và cố định, phối hợp chính quyền địa phương rà soát, không để phát sinh mới các điểm đón, trả khách trái phép; kiên quyết xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm quy định.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra tại các bến xe.

Chỉ trong ba tháng cuối năm 2025, Phòng CSGT đã lập biên bản xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm liên quan hoạt động vận tải hành khách, trong đó có nhiều trường hợp bị tước hoặc trừ điểm giấy phép lái xe. Việc xử lý được thực hiện nghiêm minh, không có vùng cấm nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng xe dù, bến cóc gây bức xúc dư luận.

Song song đó, lực lượng CSGT triển khai các giải pháp ngăn chặn ùn tắc và bảo đảm giao thông thông suốt, như tăng cường điều tiết, phân luồng tại các tuyến trọng điểm, khu vực thường xuyên đông phương tiện; phối hợp ngành chức năng rà soát, kiến nghị khắc phục bất cập hạ tầng, tổ chức lại giao thông hợp lý... Việc ứng dụng thiết bị kỹ thuật, xử phạt qua hình ảnh cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả giám sát.

Công tác kiểm soát trên các tuyến đường sắt và đường thủy nội địa cũng được tăng cường.

Ngoài đường bộ, công tác kiểm soát trên các tuyến đường sắt và đường thủy nội địa cũng được tăng cường. Cơ quan chức năng kịp thời bố trí lực lượng điều tiết khi có sự cố, không để xảy ra điểm nghẽn giao thông kéo dài.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi đi lại dịp cao điểm Tết nên chủ động lịch trình, lựa chọn bến xe, nhà xe hợp pháp, không đón xe dọc đường; đồng thời tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng để góp phần giảm áp lực cho hạ tầng đô thị.