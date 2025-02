Dịp Tết: Bệnh viện tuyến cuối miền Tây nhận 13 ca tự tử, gần 300 trường hợp TNGT

TPO - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 296 trường hợp cấp cứu, điều trị do tai nạn giao thông. Đặc biệt, có 13 trường hợp tự tử được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Ngày 5/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (bệnh viện tuyến cuối của khu vực miền Tây) cho biết, tính chung 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, bệnh viện tiếp nhận hơn 3.800 trường hợp đến khám, cấp cứu liên quan tới tai nạn (tăng hơn 4% so với dịp Tết năm 2024).

Trong các ca tai nạn chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, có 296 trường hợp do tai nạn giao thông, giảm gần 17% so với cùng kỳ Tết năm trước. Trong đó, có 143 trường hợp phải nhập viện điều trị. Đặc biệt, có 22 bệnh nhân bị tai nạn tại Cần Thơ có nồng độ cồn.

Với tai nạn sinh hoạt trong dịp Tết, bệnh viện đã tiếp nhận 149 trường hợp (tăng 15%); có 2 trường hợp tai nạn do pháo nổ, 24 trường hợp tai nạn do đánh nhau, 4 trường hợp do chất nổ khác.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ còn tiếp nhận có 13 trường hợp tự tử trong các ngày nghỉ Tết (8 trường hợp nhập viện điều trị). Trong đó, có 7 trường hợp tự tử bằng thuốc bảo vệ thực vật, 6 trường hợp không rõ tác nhân.