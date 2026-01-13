Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng trong đường dây lừa đảo triệu đô qua sàn tiền ảo Bioption

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/1, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 triệu USD qua sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org. Nghi can Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn được xác định đã xây dựng, quảng bá sàn Bioption để thu phí giao dịch, dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua sàn giao dịch tiền ảo “Bioption.org”, liên quan tới việc thu lời bất hợp pháp của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

z7423223335413-60e72d755265c043ddbf284b56bfd780.jpg
Nghi can Trần Minh Tuấn làm việc với công an. Nguồn C.A

Theo tài liệu điều tra ban đầu, nghi can Trần Minh Tuấn (sinh năm 1985, HKTT: xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè cũ) đã cấu kết với một đường dây chuyên phát triển, vận hành và quảng bá sàn Bioption.org, một mô hình quyền chọn nhị phân Bitcoin trái phép chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận.

Nhóm này tổ chức hội thảo, tuyển đại lý, hướng dẫn nhà đầu tư cách thức hoạt động và thu phí giao dịch, phí bảo hiểm, phí dịch vụ để hưởng lợi. Khi lượng nhà đầu tư lớn dẫn đến rủi ro thua lỗ, nghi can và đồng bọn khóa sàn, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Quá trình xác minh đến nay đã ghi nhận số tiền bị chiếm đoạt ước tính hơn 1.000.000 USD. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi gian lận tài chính qua nền tảng tiền ảo này.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đề nghị bất kỳ cá nhân nào là bị hại, từng giao dịch hoặc đầu tư vào sàn Bioption.org liên hệ Đội 5 – PC02 (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) hoặc số điện thoại 090.898.7616 để cung cấp thông tin, tài liệu hỗ trợ điều tra.

Trong vòng 02 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu không có người liên hệ, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan điều tra mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của người dân, tổ chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Dũng
#tiền ảo #Bioption #lừa đảo #đầu tư #giao dịch #công an #tài chính #TP.HCM #gian lận #Công an TP.HCM #Cơ quan Cảnh sát Điều tra #PC02

Xem thêm

Cùng chuyên mục