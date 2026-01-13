Cảnh sát triệt phá ‘ổ bạc’ trong căn nhà hoang

TPO - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an xã Nam Ninh (tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh liêng.

Ngày 13/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Nam Ninh vừa phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh liêng tại một ngôi nhà bỏ hoang ở thôn Du Tư.

Các đối tượng trong vụ đánh bạc. Ảnh: CA.

11 đối tượng gồm: Võ Tấn Thành (SN 1978); Bùi Văn Việt (SN 1968); Hà Hiếu Thuận (SN 1981); Nguyễn Minh Sỹ (SN 1978); Hà Văn Đức (SN 1977); Phạm Thế Nguyên (SN 1987); Nguyễn Văn Tưởng (SN 1976); Hà Xuân Hiến (SN 1992); Phạm Thế Long (SN 1986); Hà Văn Lương (SN 1983); Bùi Văn Duy (SN 1983). Tất cả các đối tượng nêu trên đều trú tại thôn Du Tư, xã Nam Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc đánh bạc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận rủ nhau đến ngôi nhà bỏ hoang trên để đánh bạc; khi đang tham gia sát phạt thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.