Hà Nội: Thu giữ 42 khẩu súng bắn đạn nhựa của nhóm chơi trò đánh trận giả

TPO - 23 thanh niên mang theo 42 khẩu súng cùng 5 kg đạn nhựa sử dụng để chơi trò "đánh trận giả" bị lực lượng Công an TP Hà Nội phát hiện xử lý.

Số lượng lớn súng bắn đạn nhựa bị thu giữ. Ảnh CAHN

Khoảng 9h30 ngày 11/1, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về khu vườn nhãn cuối đường Thạch Cầu, phường Long Biên, xuất hiện một nhóm người sử dụng vật dụng giống súng, trang bị nhiều công cụ để tổ chức hoạt động “đánh trận giả”.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ghi nhận nhóm đối tượng gồm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ phục vụ hoạt động “đánh trận giả”. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm.

Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Súng bắn đạn nhựa bị thu giữ. Ảnh CAHN

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc sử dụng các loại dụng cụ mô phỏng vũ khí, đặc biệt là súng bắn đạn nhựa để tổ chức các hoạt động “đánh trận giả” tại khu vực công cộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Đặc biệt, trong bối cảnh đô thị đông dân cư, những hoạt động này rất dễ gây hiểu lầm cho người dân, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng, thậm chí có thể dẫn đến những phản ứng tiêu cực hoặc tình huống đối đầu nguy hiểm nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý tàng trữ, sử dụng các loại dụng cụ mô phỏng vũ khí, súng bắn đạn nhựa, đạn nhựa hoặc tổ chức các hoạt động mang tính mô phỏng chiến đấu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.