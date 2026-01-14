24 năm thuê trọ vì đất vướng quy hoạch ‘treo’ ở Đà Nẵng: Mòn mỏi chờ ngày an cư

TPO - Gần 24 năm nay, gia đình ông Hoàng Trung Thành (66 tuổi, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) phải sống cảnh thuê nhà trọ, nay đây mai đó, trong khi thửa đất hợp pháp của gia đình vẫn “treo” vì quy hoạch kéo dài.

Hơn 2 thập kỷ chờ đợi

Trong căn nhà trọ ẩm thấp trên đường Tôn Đản, mỗi tháng ông Thành cùng vợ con phải chắt chiu hơn 3,5 triệu đồng tiền thuê nhà. Gần một phần tư thế kỷ qua, gia đình ông đã ba lần chuyển chỗ ở, từ Ngũ Hành Sơn sang Cẩm Lệ rồi đến nay vẫn chưa có một nơi an cư đúng nghĩa.

“Tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định, cuộc sống gia đình ngày càng bế tắc”, ông Thành chia sẻ.

Trong đơn gửi Báo Tiền Phong, ông Thành trình bày việc gia đình có lô đất diện tích 429,5m2 (thửa đất số 87, tờ bản đồ 300, phường Hòa Hiệp Nam cũ, nay là phường Hải Vân) đứng tên ông và vợ là bà Võ Thị Thu Hà. Năm 2002, UBND TP. Đà Nẵng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích này để thực hiện quy hoạch Khu đô thị Công nghiệp Hòa Khánh. Hội đồng Giải phóng mặt bằng thời điểm đó đã lập hồ sơ bồi thường nhà cửa, cây cối với tổng số tiền hơn 261 triệu đồng.

Ông Hoàng Trung Thành trong căn nhà thuê chật chội 24 năm nay.

Tuy nhiên, đến năm 2018, dự án được điều chỉnh quy hoạch. Theo phương án mới, đất của gia đình ông Thành chỉ còn bị thu hồi khoảng 19,9m2 để thực hiện dự án Ký túc xá sinh viên tập trung phía Tây thành phố; phần lớn diện tích còn lại không còn thuộc diện giải tỏa. Trước sự thay đổi này, ông Thành nhiều lần làm việc với các cơ quan chức năng, tự nguyện đề nghị hoàn trả số tiền bồi thường đã nhận để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ổn định cuộc sống.

Thực tế, các sở, ngành của thành phố và chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản thống nhất việc điều chỉnh hồ sơ, thu hồi đúng phần diện tích bị ảnh hưởng và hướng dẫn hoàn trả tiền bồi thường vào ngân sách nhà nước. Cụ thể, năm 2023–2024, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra quy hoạch các dự án liên quan để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Dù vậy, sau nhiều lần đo đạc, xác nhận hiện trạng, hồ sơ của gia đình ông Thành vẫn chưa thể “chốt”, trong khi cuộc sống thuê trọ ngày càng trở nên nặng nề.

“Do đất đã bị thu hồi nhưng không được bố trí tái định cư, cả gia đình phải đi thuê nhà. Tuổi lớn, sức khỏe yếu tôi lo lắng cho tương lai con cháu khi nơi an cư vẫn chưa xác định. Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu, kiến nghị khắp nơi nhưng hồ sơ vẫn bị trì hoãn”, ông Thành bộc bạch.

Chính quyền địa phương nói gì?

Trong đơn kiến nghị, ông Hoàng Trung Thành đề nghị cơ quan chức năng thu hồi dứt điểm phần diện tích đất thực sự bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời, chính quyền cần sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại để gia đình làm nhà, ổn định cuộc sống sau thời gian quá dài. Ngoài ra, ông cũng mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ, kéo dài hồ sơ suốt nhiều năm.

Lãnh đạo UBND phường Hải Vân cho biết, nguồn gốc đất của hộ ông Thành đã được xác nhận rõ ràng và đủ điều kiện giải quyết quyền lợi. Tại Công văn số 1676 ngày 18/12/2025, UBND phường khẳng định thời điểm sử dụng đất của gia đình ông Thành từ ngày 14/8/1993 theo Quyết định số 836 của UBND huyện Hòa Vang; nhà ở được xây dựng từ tháng 9/1993.

Theo kết quả rà soát quy hoạch, có 20,6m² đất bị ảnh hưởng dự án Ký túc xá sinh viên tập trung phía Tây, 91,3m² ảnh hưởng dự án Khu đô thị Công nghiệp Hòa Khánh; diện tích còn lại 312,1m² thuộc đất chỉnh trang, sử dụng ổn định, liên tục, không tranh chấp.

Khu đất gia đình ông Thành bỏ không hơn 20 năm, trong khi gia đình ông phải đi ở nhà thuê.

Để có cơ sở cấp “sổ đỏ” cho phần diện tích còn lại, UBND phường Hải Vân đã có văn bản xác nhận nguồn gốc đất gửi Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 5, phục vụ việc lập hồ sơ bồi thường đối với phần đất bị ảnh hưởng. Sau khi bồi thường, phần đất còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ liên quan, làm các thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Toàn, Phó giám đốc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực 5 cho biết: Đây là trường hợp đặc biệt, kéo dài và chưa có tiền lệ. Các cơ quan đã thống nhất vận dụng linh hoạt chính sách, cho phép hộ dân được giải quyết theo dự án Ký túc xá sinh viên nhằm bảo đảm quyền lợi cao hơn.

“Trong tháng 1/2026, hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư sẽ họp, cố gắng hoàn tất thủ tục xét pháp lý và áp giá phần diện tích thu hồi cho người dân. Tất cả với tinh thần hỗ trợ tối đa, rút ngắn thời gian xử lý, sớm khép lại vụ việc tồn tại nhiều năm”, ông Toàn thông tin.