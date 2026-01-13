Giao thông vùng cao Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ trước Tết

TPO - Những đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025 đã để lại “vết thương” nặng nề cho hạ tầng giao thông miền núi Quảng Ngãi. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, các địa phương và ngành chức năng đang khẩn trương chạy đua với thời gian để khắc phục sạt lở, khơi thông các tuyến huyết mạch, bảo đảm an toàn đi lại và sinh kế cho người dân vùng cao.

Xã Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất, với 38 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó 12 điểm sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt nhiều tuyến đường nội bộ và liên xã.

Đáng lo ngại nhất là tỉnh lộ 622B là tuyến giao thông độc đạo kết nối Tây Trà với xã Tây Trà Bồng liên tiếp bị sạt lở tại nhiều vị trí, có nơi đất đá tràn gần kín mặt đường, phương tiện tải trọng lớn không thể lưu thông, các phương tiện nhỏ phải chờ dọn dẹp mới có thể qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều tuyến đường ở vùng cao Quảng Ngãi vẫn còn ngổn ngang bùn đất sau các đợt mưa lũ.

Theo người dân địa phương, có những đoạn sạt lở kéo dài hàng chục mét, việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu bị ách tắc, thời gian di chuyển tăng gấp nhiều lần so với trước, trong khi thời tiết miền núi vẫn còn diễn biến phức tạp.

Chính quyền xã Tây Trà cho biết, trong các tuyến đường do xã quản lý bị sạt lở, có tuyến từ trung tâm xã đi khu vực Trà Xinh cũ bị hư hỏng nặng nhất, buộc phải ưu tiên khắc phục để bảo đảm thông suốt giao thông.

Từ nguồn kinh phí hơn 5 tỷ đồng do tỉnh Quảng Ngãi phân bổ khắc phục hậu quả thiên tai, địa phương đang huy động tối đa lực lượng, máy móc, tập trung xử lý các điểm xung yếu, trước mắt bảo đảm thông xe tạm thời, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cuối năm.

Trên địa bàn xã miền núi Tây Trà ghi nhận nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt hoàn toàn các tuyến đường nội bộ và đường liên xã

Đối với tỉnh lộ 622B, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo triển khai phương tiện, thiết bị thi công. Những vị trí sạt lở lớn, có nguy cơ tái diễn tiếp tục được áp dụng các giải pháp gia cố lâu dài, nhằm sớm hoàn thành khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết.

Tại xã Tây Trà Bồng, những trận mưa lũ vừa qua cũng gây sạt lở 67 điểm trên các tuyến đường. Đến nay, phần lớn các tuyến thuộc phạm vi xã quản lý đã được khắc phục cơ bản, song một số tuyến do các sở, ngành đầu tư vẫn còn dang dở.

Chính quyền địa phương xã Tây Trà Bồng đã có văn bản kiến nghị các đơn vị liên quan sớm xử lý dứt điểm, nhất là tuyến đường qua thôn Tre, để bảo đảm an toàn cho người dân trước, trong và sau Tết.

Có những đoạn sạt lở kéo dài hàng chục mét, việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh yêu cầu việc khắc phục các hư hỏng do thiên tai năm 2025 phải hoàn thành cơ bản trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Xây dựng tập trung sửa chữa các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý; các địa phương chủ động xử lý các tuyến đường do mình phụ trách, phấn đấu hoàn thành trước Tết khoảng 15 ngày, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn để người dân yên tâm đón xuân.