Nghệ An: Bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi trong chiếc giỏ nhựa ở sân bóng trong đêm

TPO - Nghe tiếng khóc phát ra từ khu vực cổng sân bóng thôn Thạch Sơn (xã Anh Sơn, Nghệ An) người dân lại tìm kiếm thì hốt hoảng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc giỏ nhựa cùng một ít đồ.

Sáng 13/1, ông Nguyễn Công Thắng - Chủ tịch UBND xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện xã đang thông báo rộng rãi, tìm kiếm thân nhân cho một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã này.

Bé gái sơ sinh bị bỏ trong giỏ nhựa đặt ở cổng sân bóng trong đêm lạnh.

Trước đó vào khoảng 20h tối 12/1, người dân đi qua cổng sân bóng thôn Thạch Sơn (xã Anh Sơn) thì nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra. Vội tìm kiếm xung quanh, người dân phát hiện một chiếc giỏ nhựa màu xanh đặt sát tường rào sân bóng, bên trong là một bé gái sơ sinh, cơ thể tím tái vì lạnh.

Người dân sau đó đã đưa cháu bé về nhà sưởi ấm đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền xã Anh Sơn.

Nhận được tin báo từ người dân, cán bộ xã Anh Sơn đã có mặt để xác minh, lập biên bản và triển khai các thủ tục theo quy định.

Cháu bé hiện đã được tạm thời giao cho người phát hiện chăm sóc trong thời gian tìm kiếm thân nhân.

Chính quyền xã Anh Sơn đang tiếp tục thông báo rộng rãi để tìm kiếm thân nhân cháu bé.