Lùm xùm chuyện trường mầm non bị tố 'cắt xén' bữa ăn bán trú ở Gia Lai

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Mầm non 19 - 5 (xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai) có đơn phản ánh bữa ăn bán trú của học sinh có dấu hiệu bị "cắt xén", chưa tương xứng với mức tiền đóng góp.

Ngày 13/1, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Mầm non 19-5 (xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa có đơn gửi UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai phản ánh bữa ăn bán trú của học sinh có dấu hiệu bị "cắt xén", chưa tương xứng với mức tiền đóng góp.

Theo đó, trưa 11/11/2025, nhiều người đại diện Hội phụ huynh học sinh bất ngờ đến kiểm tra bếp ăn của Trường Mầm non 19 - 5 vì cho rằng trọng lượng thực phẩm thực tế ít hơn nhà trường kê khai.

img-8651.jpg
Bữa cơm của học sinh Trường Mầm non 19-5.

Điển hình như việc trường kê khai 2,5 kg thịt heo nhưng thực tế trong bếp chỉ khoảng 1,5 kg, hay như tôm 1,5 kg nhưng thực tế khoảng 1 kg. Tổng giá trị bữa ăn chỉ khoảng 1.839.000 đồng, trong khi phụ huynh đóng góp 2.420.000 đồng. Ngoài ra, các phụ huynh này cũng phản ánh một số khoản như tiền đồ dùng học tập, vệ sinh, chi phí nhân công phục vụ bếp ăn chưa được thông tin rõ ràng, minh bạch. Qua đó, các phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc nhà trường có hay không hành vi "cắt xén" bữa ăn bán trú.

Liên quan vụ việc này, UBND xã Bờ Ngoong đã thành lập tổ công tác để xác minh, đối chiếu nội dung phản ánh của phụ huynh với hồ sơ, sổ sách của nhà trường. Qua kiểm tra chưa có căn cứ xác định Trường Mầm non 19-5 "cắt xén" suất ăn của học sinh. Đồng thời, UBND xã Bờ Ngoong đã yêu cầu nhà trường khắc phục các thiếu sót, tăng cường công khai thông tin về hoạt động bán trú.

Trong khi đó, bà Thái Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non 19-5, cho biết: Ngày 11/11/2025, khi phụ huynh kiểm tra thì lượng thịt thiếu khoảng 1 kg là do đơn vị cung cấp sẽ bổ sung vào chiều cùng ngày, các thực phẩm khác đều đầy đủ. Nhà trường khẳng định không có chuyện "cắt xén" bữa ăn bán trú của học sinh nhưng thừa nhận còn thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát đơn vị cung cấp thực phẩm.

Bà Thái Thị Tâm cho rằng, phụ huynh kiểm tra không cân đo khối lượng thực phẩm, chủ yếu đánh giá bằng quan sát nên chưa thật sự chính xác. Còn nội dung phụ huynh phản ánh nhiều khoản thu, chi chưa minh bạch thì bà Tâm cho biết nhà trường có đầy đủ hồ sơ, bảng kê và quyết toán theo năm học.

Tiền Lê
#trường mầm non #Gia Lai #bữa ăn bán trú #cắt xén thực phẩm #phụ huynh #minh bạch #Trường Mầm non 19-5 #xã Bờ Ngoong #tố cáo

