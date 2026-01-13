Khởi tố vụ án 'bị đánh đến thân tàn ma dại': Hé lộ lai lịch bất hảo của các bị can

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan trực tiếp đến vụ "Bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích 0%" mà Báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng có nhân thân xấu, lai lịch bất hảo.

Liên quan vụ anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) bị đánh đến “thân tàn ma dại” mà Báo Tiền Phong đã có loạt bài điều tra phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Trần Văn Hội (SN 1997), Phan Thanh Tùng (tên gọi khác Tám, SN 1987) và Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Bị can Trần Văn Hội.

Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định cả 3 bị can từng nhiều lần vi phạm pháp luật. Có người mang tiền án, tiền sự, vào tù, ra trại nhưng không tu dưỡng, tiếp tục tái phạm với tính chất côn đồ, coi thường pháp luật.

Thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương, không rõ làm gì, đi đâu

Theo hồ sơ công an, Trần Văn Hội là đối tượng có nhân thân xấu. Năm 2011, Hội bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Đến năm 2017, đối tượng tiếp tục bị xử phạt hành chính vì xâm hại sức khỏe người khác nhưng không chấp hành. Đáng chú ý, trong năm 2017, Hội bị TAND tỉnh Phú Yên (cũ) tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành án, Hội thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương.

Còn đối tượng Hồ Văn Viên, năm 2017 từng bị Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau nhưng chưa chấp hành quyết định xử phạt. Hồ Văn Viên thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương, gia đình và địa phương không rõ đi đâu, làm gì.

Bị can Hồ Văn Viên.

Trong khi đó, Phan Thanh Tùng được xác định là đối tượng có lai lịch bất hảo nhất trong nhóm. Từ năm 2017 đến nay, Tùng nhiều lần bị xử phạt hành chính vì đánh người gây thương tích; bị xử phạt về hành vi dùng chỗ ở để chứa bạc; từng bị TAND huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) tuyên phạt 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc.

Gần đây nhất, tháng 9/2024, Tùng tiếp tục bị TAND thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Vụ án này chính là hành vi Tùng ném lon bia vào mặt ông Võ Văn Đài (SN 1965, bố ruột anh Võ Mộng Đạt). Cụ thể, sau khi biết tin con trai bị đánh đưa đi cấp cứu, ông Đài đến hiện trường để hỏi thăm thì bị Phan Thanh Tùng ném lon bia trúng mặt, gây thương tích.

Bị can Phan Thanh Tùng.

Sau khi đi tù về, Phan Thanh Tùng không có nghề nghiệp ổn định, không tu chí làm ăn sinh sống, ngày 1/9/2025 tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật và bị Công an phường Hòa Hiệp xử phạt 400.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng nhưng Tùng không hợp tác, cố tình vắng mặt khi công an phường mời làm việc và không chấp hành quyết định xử phạt.

Vô cớ hành hung, hậu quả nghiêm trọng

Đối với vụ án liên quan đến anh Võ Mộng Đạt, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng và Hồ Văn Viên mang bia đến quán cà phê Thuận Phát (khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp) để uống.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, thấy anh Võ Mộng Đạt đứng tại cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh, Trần Văn Hội kéo nạn nhân vào quán nhưng bị từ chối. Ngay sau đó, Hội dùng hai tay bế nhấc anh Đạt ném xuống nền xi măng; Phan Thanh Tùng tiếp tục dùng dép đánh vào mặt nạn nhân.

Khi anh Đạt bỏ chạy ra đường, cả 3 bị can đuổi theo, dùng tay chân đánh hội đồng cho đến khi được người dân can ngăn. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại nhiều bệnh viện, song sức khỏe không hồi phục như trước. Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định, sau khi bị hành hung, anh Võ Mộng Đạt mắc rối loạn vận động phân ly do sang chấn tâm lý, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Hình ảnh anh Đạt bị nhấc bổng, ném xuống nền xi măng.

Cơ quan điều tra nhận định, giữa các bị can và bị hại không có mâu thuẫn từ trước, song các đối tượng vẫn vô cớ hành hung người khác với tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Sau khi gây án, các bị can và gia đình không bồi thường, không thăm hỏi, không khắc phục hậu quả cho bị hại.

Tại thời điểm cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam chiều tối ngày 12/1, phóng viên Báo Tiền Phong đã đặt câu hỏi với bị can Phan Thanh Tùng và Trần Văn Hội về việc có muốn gửi lời gì đến nạn nhân Võ Mộng Đạt và gia đình hay không. Tuy nhiên, cả hai bị can đều trả lời: Không.