Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh mất liên lạc 2 ngày nay sau khi đi mua đồ ăn sáng

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước khi rời nhà, nam sinh nói với gia đình rằng đi mua đồ ăn sáng, nhưng đã 2 ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín, khiến người thân vô cùng lo lắng.

Sáng 13/1, Công an xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phát thông báo tìm kiếm em T.V.T. (SN 2013), học sinh lớp 7, trú tại thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà mất liên lạc với gia đình trong 2 ngày qua.

Trước đó, gia đình em T. đã đến cơ quan công an trình báo về việc nam sinh bất ngờ mất tích. Người thân của T. cho biết, khoảng 8h ngày 11/1, trong lúc ở nhà với bà nội, T. xin tiền ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi điều khiển xe đạp điện rời khỏi nhà.

a-be-trau-1339webp.jpg
Nam sinh lớp 7 mất tích. (Ảnh GĐCC)

Thời điểm này, bố mẹ em T. đi làm. Đến chiều tối cùng ngày, người thân không thấy T. trở về nên tổ chức tìm kiếm song không có kết quả.

Sau hai ngày mất liên lạc, gia đình nam sinh đã đến công an trình báo để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Cũng theo người nhà của em T., từ trước đến nay, T. chưa từng đi khỏi nhà qua đêm. Sự việc nam sinh đột ngột mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Cho đến 16h30 ngày 13/1, người thân vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào về T. Hiện gia đình mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng. Ai đã từng gặp T. hoặc biết T. đang ở đâu, xin vui lòng liên hệ và cung cấp thông tin để gia đình sớm tìm được em. Bố em T. là ông Trần Văn Trình (thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà); số điện thoại: 098 757 4486

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #mất liên lạc #mất tích #nam sinh lớp 7 mất tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục