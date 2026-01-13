Nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh mất liên lạc 2 ngày nay sau khi đi mua đồ ăn sáng

TPO - Trước khi rời nhà, nam sinh nói với gia đình rằng đi mua đồ ăn sáng, nhưng đã 2 ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín, khiến người thân vô cùng lo lắng.

Sáng 13/1, Công an xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phát thông báo tìm kiếm em T.V.T. (SN 2013), học sinh lớp 7, trú tại thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà mất liên lạc với gia đình trong 2 ngày qua.

Trước đó, gia đình em T. đã đến cơ quan công an trình báo về việc nam sinh bất ngờ mất tích. Người thân của T. cho biết, khoảng 8h ngày 11/1, trong lúc ở nhà với bà nội, T. xin tiền ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi điều khiển xe đạp điện rời khỏi nhà.

Nam sinh lớp 7 mất tích. (Ảnh GĐCC)

Thời điểm này, bố mẹ em T. đi làm. Đến chiều tối cùng ngày, người thân không thấy T. trở về nên tổ chức tìm kiếm song không có kết quả.

Sau hai ngày mất liên lạc, gia đình nam sinh đã đến công an trình báo để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Cũng theo người nhà của em T., từ trước đến nay, T. chưa từng đi khỏi nhà qua đêm. Sự việc nam sinh đột ngột mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Cho đến 16h30 ngày 13/1, người thân vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào về T. Hiện gia đình mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng. Ai đã từng gặp T. hoặc biết T. đang ở đâu, xin vui lòng liên hệ và cung cấp thông tin để gia đình sớm tìm được em. Bố em T. là ông Trần Văn Trình (thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà); số điện thoại: 098 757 4486