Nam sinh một trường đại học ở TPHCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn

Nam sinh 18 tuổi ở Đồng Nai, đang học đại học tại TPHCM, mất liên lạc từ ngày 25/11 sau khi đi dự sinh nhật bạn. Công an đang phối hợp với các đơn vị tìm kiếm.

Ngày 29/11, Công an phường Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa phát đi thông báo phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm nam sinh 18 tuổi mất liên lạc nhiều ngày.

Thông báo tìm người của Công an phường Tam Hiệp. Ảnh: Công an phường Tam Hiệp

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối 27/11, ông Nguyễn Ngọc Dũng (46 tuổi, ngụ khu phố 26, phường Tam Hiệp) trình báo về việc con trai ông là Nguyễn Ngọc Sơn (18 tuổi) bỏ nhà đi từ ngày 25/11 và đến nay chưa trở về.

Nam sinh này cao khoảng 1m72, chân có nhiều sẹo lồi, cánh tay phải có một vết sẹo lồi. Hiện Sơn là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM.

Theo thông tin từ gia đình, ngày 25/11, Sơn xin phép lên TPHCM dự sinh nhật một người bạn. Đến hơn 22h30 cùng ngày, Sơn gọi điện về xin được ngủ lại nhà bạn.

Tuy nhiên, sáng 26/11, gia đình không thể liên lạc được với Sơn và đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về cháu.

Nguyễn Ngọc Sơn bỏ nhà đi từ ngày 25/11 và đến nay chưa trở về. Ảnh: Gia đình cung cấp

Công an phường Tam Hiệp đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương và người dân nếu phát hiện người có nhân thân, lai lịch như trên vui lòng liên hệ với Công an phường Tam Hiệp theo số điện thoại 02513.954.988 hoặc 0908.479.799 để phối hợp tìm kiếm.