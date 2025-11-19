Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bé gái 15 tuổi mất tích, gia đình nhờ công an tìm kiếm

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 19/11, Công an phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) phát đi thông báo tìm kiếm bé gái 15 tuổi mất liên lạc với gia đình.

Theo đó, chiều 19/11, Công an phường Vũng Áng nhận trình báo của công dân về việc cháu Nguyễn Thị Hương G. (SN 2010, trú tại tổ dân phố Tân Phong) mất liên lạc với gia đình hơn 1 ngày qua.

Phía gia đình cháu G. cung cấp thông tin, lúc đi cháu mang áo đen dài tay, quần dài sọc màu đen trắng, tóc thả suông, đi dép lê màu trắng.

Bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, mẹ của Hương G.) cho biết, cháu Hương G. rời nhà vào khoảng 11h ngày 18/11. Khi đi, G. xin phép mẹ đi gội đầu, sau đó không về nhà.

Gia đình đã tìm kiếm tại nhà người thân, bạn bè, gọi điện vào số điện thoại của cháu G. nhưng không liên lạc được.

df54a9a1454cc912905d.jpg
Gia đình mất liên lạc với bé gái 15 tuổi, gia đình nhờ công an tìm kiếm

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Vũng Áng đã triển khai các biện pháp xác minh ban đầu và thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu bé.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Bé gái 15 tuổi mất tích #Tìm kiếm bé gái mất liên lạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục