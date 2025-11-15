Đồng Nai: Bé gái 15 tuổi mất liên lạc nhiều ngày

Bé gái 15 tuổi ở Đồng Nai rời khỏi nhà nhiều ngày chưa liên lạc với gia đình, Công an xã An Phước phát thông báo kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 15/11, Công an xã An Phước (Đồng Nai) phát thông báo tìm kiếm bé gái 15 tuổi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

Công an xã An Phước nhận được tin báo của gia đình về trường hợp em Đoàn Thị Thanh Thảo (SN 2010, ngụ ấp 8, xã An Phước) rời khỏi nhà từ ngày 8/11, đến nay chưa trở về và không liên lạc được.

Bé gái 15 tuổi mất liên lạc nhiều ngày. Ảnh: Công an xã An Phước.

Gia đình cho biết, Thảo cao khoảng 1,6m. Khi rời nhà, em không thông báo cho người thân và không để lại tin nhắn.

Nhận tin báo, Công an xã An Phước triển khai các biện pháp xác minh ban đầu và thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Lực lượng công an đề nghị ai phát hiện bé gái hoặc có thông tin liên quan, liên hệ Công an xã An Phước theo số 02513.545.591 để phối hợp tìm kiếm.